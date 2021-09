Muere querido actor de "Sex and The City" a los 57 años

Hollywood está de luto por la muerte del actor Willie Garson a los 57 años, quien interpretara a Stanford Blatch en la exitosa serie “Sex And The City”, así lo anunció su hijo Nathen Garson con un emotivo mensaje en redes sociales.

El agente del actor, John Carrabino, confirmó la noticia al sitio Deadline y señaló que Willie Garson falleció a causa del cáncer contra el que luchaba desde hace tiempo.

Willie Garson participó en importantes producciones de televisión como las series “CSI: Miami” y “Los hechiceros de Waverly Place”, además de que sería parte de la nueva serie “And Just Like That”, reboot de “Sex And The City” y que fue su último proyecto.

Su hijo Nathen Garson fue quien informó sobre el fallecimiento del actor y lo despidió con emotivas palabras que acompañó con algunas fotografías y videos inéditos.

“Te amo mucho papá. Descansa en paz y estoy muy contento de que hayas podido compartir todas tus aventuras conmigo y hayas podido lograr tanto. Estoy muy orgulloso de ti. Siempre te amaré, pero creo que es hora de que te vayas a una aventura propia”, escribió el joven.

Además lo describió como una persona “dura, divertida e inteligente” asegurando que nunca olvidaría las enseñanzas que le dio y le dio las gracias por haber “compartido tu amor conmigo. Nunca lo olvidaré ni lo perderé”.

Famosos dan el último adiós

Celebridades externaron sus condolencias a la familia y compartieron emotivos mensajes recordando al actor y dando el último adiós. Entre ellos, destaca Titus Welliever quien realizó un homenaje con una fotografía de Willie Garson en la que escribió: “No hay palabras. Te amor, querido hermano. Somos menos”.

La actriz Cynthia Nixon, quien interpreta a Miranda Hobbes, se sumó a las dedicatorias: "Tan profundamente, profundamente triste, hemos perdido a Willie Garson. Todos lo amamos y adoramos trabajar con él. Era infinitamente divertido en la pantalla y en la vida real. Fue una fuente de luz, amistad y tradición del mundo del espectáculo. Siempre fue un profesional consumado. Mi corazón está con su hijo. Nathen, espero que sepas cuánto te amaba y lo orgulloso que estaba de ser tu padre".

Cynthia Nixon junto a Willie Garson. Foto: Instagram @cynthiaenixon

“Amor a todos los que están sintiendo la profundidad de esta pérdida”, escribió la actriz Sara Ramírez, quien se sumó al elenco con “And Just Like That”, sobre la muerte del actor con quien tuvo la oportunidad de trabajar.

Mario Cantone, quien realizara el papel de Anthony Marentino pareja de Stanford Blatch en la serie, también se despidió con una tierna dedicatoria: “No podría haber tenido un compañero de televisión más brillante. Estoy devastado y abrumado por la tristeza. Quitado de todos nosotros muy pronto. Fuiste un regalo de los dioses, el dulce Willie. Descansa… Te amo”.

Mario Cantone junto a Willie Garson. Foto: Instagram @macantone

Por otra parte, HBO también dedicaron algunas palabras ante el fallecimiento del actor: “Willie Garson fue en vida, así como en pantalla, un buen amigo y un gran ser de luz para todos en su universo. Creó uno de los personajes más queridos de HBO fue miembro de nuestra familia por casi 25 años. Estamos muy tristes por su muerte y mandamos condolencias a sus seres queridos”.