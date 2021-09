“Sex And The City”: Lanzan el primer teaser de la secuela “And Just Like That” | VIDEO

“Sex And The City” continúa como una de las favoritas del público y así lo confirman con la reacción al primer teaser de la secuela “And Just Like That”, con el que se mostraron más detalles sobre la serie.

Fue durante la entrega de los premios Emmy 2021, que reconocen a lo mejor de la televisión, donde HBO Max estrenó las primeras imágenes de la secuela de “Sex And The City” que no deja de sorprender a los fans con algunos cambios.

Te puede interesar: Sex and the City: Samantha Jones ya tiene reemplazo en la próxima serie de HBO Max y es ésta GUAPA actriz

Protagonistas de "Sex and the City". Foto: De

Craig Blankenhorn en Instagram @justlikethatmax

Aunque se trata de un video breve los fanáticos ya notan las diferencias entre sus personajes, la primera de ellas es que Carrie Bradshaw, interpretado por la actriz Sarah Jessica Parker, podría haber aprendido a cocinar pues aparece en la cocina con Mr. Big.

En esta ocasión las protagonistas Carrie Bradshaw, Charlotte y Miranda podrían hacer un guiño a diseñadores latinoamericanos pues una de ellas lleva un porta trajes con el nombre del dominicano Óscar de la Renta. Aunque no se descartan glamurosos atuendos de Valentino o Versace.

¿Cuándo se estrena?

La serie podrá verse por HBO Max en algún momento de otoño en este año, aunque no se ha revelado la fecha exacta ya se espera con ansias por los fans de la serie que marcó los 90.

En esta ocasión la secuela se enfocará en la vida de las protagonistas, interpretadas por Cynthia Nixon, Kristin Davis y Sarah Jessica Parker, con sus aventuras en Nueva York pero ahora viviendo sus cincuenta años.

Te puede interesar: Kim Cattrall cumple 65 años: ¿por qué odia a Sarah Jessica Parker?

El personaje de Samantha Jones, que daba vida la actriz Kim Cattrall, no será parte de la serie y será reemplazado por la actriz afroamericana Nicole Ari Parker, exmodelo conocida por cintas como “Chicago PD”.