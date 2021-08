Sex and the City: Samantha Jones ya tiene reemplazo en la próxima serie de HBO Max y es ésta GUAPA actriz

Cuando fue anunciado el regreso de Sex and the City una de las preguntas más frecuentes entre las fans era qué pasaría con el elenco, pues es conocida la historia de rivalidad entre Kim Cattrall y Sarah Jessica Parker. Afortunadamente, la espera terminó y el personaje de Samantha Jones ya tiene un reemplazo en la serie de HBO Max.

“And Just Like That” es el título de la miniserie que marcará el regreso de “Sex and the City”; contará con 10 episodios de media hora cada uno, y mostrará cómo estas inseparables amigas enfrentan la vida a los 50 años de edad, la situación pandémica y las redes sociales, entre muchas otras situaciones.

La producción exclusiva de HBO Max reunirá de nueva cuenta a Carrie Bradshaw, interpretada por Sarah Jessica Parker; Miranda Hobbes, por Cynthia Nixon y Charlotte York, por Kristin Davis.

Aún no hay una fecha de estreno confirmada, pero sabemos que el rodaje comenzó a principios de julio y la serie verá la luz en algún momento del 2022.

Los obstáculos de la secuela

En diversas entrevistas, Kim Cattrall ha sido muy abierta respecto al tema de su rivalidad con Sarah Jessica Parker. Aunque ésta última intentó limar las asperezas en más de una ocasión, ambas actrices nunca volvieron a reconciliarse.

“Sex and the City” concluyó en 2004 y poco tiempo después la trama se expandió en dos películas. Incluso durante un tiempo se barajó la posibilidad de una tercera entre, pero la idea no prosperó por la ausencia de Cattrall.

¿Quién es la cuarta integrante?

Se trata de la guapa actriz afroamericana Nicole Ari Parker, una ex modelo conocida por películas como “Soul Food”, “Chicago PD” o ”Boogie Nights”, dirigida por Paul Thomas Anderson.

La noticia fue difundida por la propia Jessica Parker a través de sus redes sociales, junto con una frase para darle la bienvenida a Nicole: “Oh qué bien. Cantaría canciones de amor de los años 70 con este trío hasta la noche. Las veo mañana, señoritas”.

De acuerdo con medios, Nicole Ari interpretará a Lisa Tod Wexley, aunque por el momento no conocemos más detalles sobre su papel.

Una secuela más diversa y progresista

Además de las incorporaciones de Karen Pittman como la “Dra. Nya Wallace” y Sarita Choudhury como “Seema Pate”, la serie contará con la participación de Sarah Ramírez, quien formó parte de Grey’s Anatomy.

La actriz dará vida a Che Díaz, una persona latina no binaria, y comediante con un podcast en el cual Carrie Bradshaw interviene con frecuencia. Este personaje "tiene un gran corazón y un sentido del humor extravagante y progresista", detalló el servicio de streaming.

La elección de Ramírez se conoce después de que varios medios especializados en entretenimiento informaran que la serie estaba buscando mujeres de color que interpretaran a nuevos personajes.

Por su parte, la jefa de contenido de HBO Max, Casey Bloys, dijo al medio TVLine que tanto Parker como King querían reflejar la diversidad de Nueva York en la secuela de "Sex and the City".