Sex and the City revela primera FOTO de la secuela "And Just Like That..."

Carrie Bradshaw, Miranda Hobbes y Charlotte York regresan a conquistar las calles de la ciudad de Nueva York, gracias a la nueva serie de "Sex and the City", la cual ya reveló la primera foto de las grabaciones del reboot.

HBO Max dio una probadita a los fans de lo que será "And Just Like That...", la continuación de la serie de los años 90 y principios de los 2000. En la imagen se puede ver a Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis, retomando sus respectivos papeles tras 17 años de haber concluido el proyecto.

El retrato causó furor en las redes sociales y se convirtió en tendencia mundial, pues los seguidores están muy emocionados de ver la continuación de esta historia ahora que las protagonistas tienen más de 50 años y enfrentan problemas distintos a los de su juventud.

Adelanto de "And Just Like That..." Foto: @

justlikethatmax

La producción también compartió algunas fotos de la sección de vestuario y maquillaje, en el que se puede ver un colorido perchero lleno de lo que sería la vestimenta para esta nueva serie, en otra imagen se pueden observar brochas de diversos colores y tamaños.

Todo sobre "And Just Like That..."

La nueva serie ser transmitirá por la plataforma HBO Max y contará con diez episodios de media hora de duración cada uno. Además, Chris North (Mr. Big), Mario Cantone, David Eigenberg, Willie Garson y Evan Handler retomarán sus papeles origianles y estará producida por las protagonistas y Michael Patrick King.

La ausencia más importante es Kim Cattrall como Samantha Jones, sin embargo, un nuevo personaje entrará a la trama para compensar y dar un giro a la historia. Se trata de Che Díaz, un nuevo personaje latino y no binario interpretado por Sara Ramírez, quien hizo el papel de Cali Torres en "Grey's Anatomy".

La historia de las cuatro mujeres fue tan exitosa que a pesar de haber concluido en 2004, cuatro años después lanzaron la primer película y en 2010 volvieron a llevar la trama a la pantalla con "Sex and the City 2".