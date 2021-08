Kim Cattrall cumple 65 años: ¿por qué odia a Sarah Jessica Parker?

La actriz Kim Catrall nació en Liverpool, Inglaterra, el 21 de agosto de 1956. Hoy celebra su cumpleaños 65 y lo hace en medio de la polémica por no ser parte de la secuela de la serie "Sex and the City", en la que participó por 6 temporadas dando vida a Samantha Jones junto a Sarah Jessica Parker.

Kim Victoria Cattrall es el nombre completo de la actriz británica, quien comenzó su carrera artística a los 16 años, cuando decidió viajar a Nueva York para estudiar en la American Academy of Dramatic Arts. Ha protagonizado un gran número de películas, entre las que destacan "Police Academy", "Mannequin", "Star Trek VI: aquel país desconocido" y "Big Trouble in Little China".

Kim Cattrall y la secuela de "Sex and the City"

En la famosa serie de los años 90 y principios del 2000 Cattrall dio vida a la de mayor edad del grupo. Su personaje se caracterizó por ser el más abierto en el tema de su sexualidad y aunque es considerada una parte indispensable para el cuarteto no participará en la secuela "And Just Like That...".

La serie contaba la vida de cuatros amigas. Foto: Especial

Luego de que la serie terminara en en febrero de 2004, las cuatro amigas (Carrie Bradshaw, Charlotte York, Miranda Hobbes y Samantha Jones) se reencontraron para realizar dos películas. Sin embargo, los rumores de que Kim y Sarah Jessica llevaban una mala relación tomaron fuerza luego de que se diera a conocer que no se grabaría una tercera entrega del proyecto.

¿Por qué odia a Sarah Jessica Parker?

La historia de la serie contaba la vida de cuatro inseparables amigas, pero en la vida real las cosas no eran iguales. Desde las primeras temporadas comenzó a circular un rumor acerca de la relación entre las protagonistas, afirmando que Cattrall y Parker se odiaban.

Todo comenzó luego de la primer entrega, cuando Sarah había ganado mayor presencia en el show y adquirió el título de productora ejecutiva, lo que la llevó a elevar su salario. La británica no estaba tan feliz con la situación, pues no podía entender por qué su compañera aumentaba de sueldo cada cierto tiempo y cómo logró convertirse en productora ejecutiva.

En 2004 durante una entrevista en el show "Friday Night With", Kim admitió que el dinero fue un problema a la hora de negociar el contrato para la séptima temporada. Una buena negociación fue lo que permitió que en 2008 se estrenara la primer película de "Sex and the City" y se abriera una posibilidad de la segunda.

Parker siempre ha negado tener un conflicto con la actriz. Foto: Especial

La ruptura definitiva

En 2018, con motivo de la muerte del hermano de Cattrall, la actriz que interpretara a Carrie Bradshaw dio el pésame de manera pública a su excompañera, y la respuesta a través de redes sociales dejó claro que no habría una reconciliación entre ellas.

"Déjame que deje esto muy claro (si no lo he hecho ya). No eres mi familia. No eres mi amiga. Así que te escribo para decirte por última vez que dejes de explotar nuestra tragedia para hacer ver que eres una chica adorable", fueron las palabras que la británica escribió a Sarah Jessica.

La ruptura definitiva en la relación entre ambas actrices vino con la cancelación de la tercera película, la cual nunca llegó a grabarse y muchos señalaron a Kim como la responsable. En una entrevista com el periodista Piers Morgan, la británica dijo: "Tengo que responsabilizar a la gente de Sex and the City, especialmente a Sarah Jessica Parker, creo que podría haber sido más amable conmigo.

Por su parte, Parker siempre ha negado tener un conflicto con la actriz que interpretó a Jones, y de hecho en una reciente respuesta a una fan con respecto a su ausencia en la secuela que se estrenará próximamente explicó: "No, nunca he dicho que odio a Samantha. Nunca diría algo así. Samantha no está porque no forma parte de esta historia que vamos a contar. Pero ella siempre será parte de nosotras sin importar dónde estamos o qué hacemos".