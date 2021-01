"Sex and the City": Ésto ganaran las PROTAGONISTAS de la nueva temporada

Hace unos días se confirmó una nueva temporada de “Sex and the City”, la cual lleva por nombre “And Just Like That...” y contará con la participación del elenco original a excepción de Kim Catrall, así lo anunció el domingo la cadena HBO Max.

Se sabe que serán 10 capítulos de esta nueva temporada y comenzará a grabarse a finales de primavera en la ciudad de Nueva York; Sarah Jesica Parker ya confirmó que el personaje de Kim Cattrall no estará en dicha edición, aunque no detalló los motivos por los que no estará, se especula que sea debido a los problemas que han sido públicos entre ellas.

¿Cuánto van a ganar?

De acuerdo con la propia plataforma en donde se transmitirá “And Just Like That...”, en esta temporada se dará a conocer las complicaciones en la vida y la amistad a los 50 años de las inseparables amigas Carrie, Miranda y Charlotte.

Esta nueva temporada estará bajo la producción ejecutiva de Michael Patrick King junto con Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis.

De acuerdo con Variety el salario que tendrán las actrices y también productoras Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis será de más de 1 millón de dólares por episodio y anteriormente mencionamos que serán 10 capítulos de la nueva temporada.