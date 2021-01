Sex and The City regresa; así han cambiado sus protagonistas a más de 20 años de su estreno

Si eres una chica de los 90 seguro recordarás la serie "Sex and the City", un exitoso programa que tenía como protagonistas a 4 mujeres de Nueva York y que se convirtió en la favorita de muchas al verse reflejadas en alguna de las historias de Carrie Bradshaw, Charlotte York, Miranda Hobbes y Samantha Jones.

Recientemente se confirmó una nueva temporada que será emitida por HBO Max, aunque sin la participación de Kim Catrall (Samantha Jones). Se llamará "And Just Like That..." (y así como si nada...) y contará con 10 diez episodios en los que podremos ver a las actrices Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw), Cynthia Nixon (Miranda Hobbes) y Kristin Davis ( Charlotte York).

Se transmitió por primera vez a través del canal HBO en 1998 y hasta el 2004. Hoy, a más de 20 años de su estreno, así lucen sus protagonistas.

Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker)

Su personaje escribe una columna semanal, "Sex and the City", para el periódico ficticio "The New York Star". Siendo una escritora con bastante sentido de la moda, Carrie es una buscadora de tendencias, fanática de los clubes, bares y restaurantes, muy conocida por su inigualable estilo para vestir.

Carrie es una buscadora de tendencias. Foto: Especial

Charlotte York (Kristin Davis)

Del grupo se caracterizó por ser la romántica, una experta en arte con una gran educación. Es la más conservadora y tradicional y la que pone más énfasis en el amor emocional por sobre la lujuria y el sexo casual, un tema muy hablado en la serie.

Miranda Hobbes (Cynthia Nixon)

La abogada exitosa, centrada en su carrera y mejor amiga de Carrie. Encuentra finalmente su alma gemela encarnada en un camarero llamado Steve Brady. En la temporada final, Miranda y Steve se casan y mudan a Brooklyn, para tener espacio para su creciente familia.

Samantha Jones (Kim Cattrall)

Es la de mayor edad del grupo y trabaja en relaciones públicas, conocida por ser la más liberal del grupo. Termina manteniendo una relación con Smith Jerrod (Jason Lewis), un modelo publicitario 20 años menor que ella.