“Sex and the City”: ¿Qué pasará con Samantha en la nueva temporada?

La noticia del regreso de Sex and the City a la televisión se convirtió en una gran sorpresa para sus millones de fans que crecieron viendo el programa y conociendo las vidas de los cuatro personajes principales; Carrie Bradshaw, Samantha Jones, Miranda Hobbes y Charlotte York.

Con 94 capítulos transmitidos en seis temporadas, Sex and the City se convirtió en una de las series más exitosas y ahora regresa con el anuncio de una nueva temporada de 10 capítulos. Fue precisamente este domingo cuando tres de las cuatro protagonistas confirmaron su participación en esta etapa, sin embargo Kim Cattrall, quien interpreta a Samantha, no se ha pronunciado al respecto.

Por ello los rumores de si participará o no encendieron la polémica en las redes sociales, en donde los fans de la serie desean volver a ver al elenco completo en esta nueva temporada. Ha sido la propia Sarah Jessica Parker quien salió a responder las dudas sobre la participación de Kim.

¿Qué pasará con Samantha?

Sex and the City volverá a las pantallas, en esta ocasión a través de HBO Max, la nueva serie tendrá como nombre And Just Like That y contará únicamente con diez episodios. Hasta ahora Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis ya han confirmado su participación, sin embargo no ha sido así con Kim Cattrall, quien interpreta a Samantha Jones.

La duda respecto a su ausencia en esta nueva serie y sobre el destino de su personaje han acaparado muchos de los diálogos entre los fans e internautas, Sarah Jessica Parker salió a aclarar que nadie sustituirá a Kim, pese al rumor de que Jennifer Coolidge podría interpretar el personaje. Parker también se refirió al rumor de que quiso vetar a su excompañera debido a la mala relación que mantienen.

“No, no me cae mal. Nunca he dicho algo así y nunca lo haría. Samantha no es parte de esta historia, pero siempre formará parte de la nuestra. No importa donde estemos o lo que hagamos”, fue lo que Sarah Jessica Parker respondió a uno de sus seguidores al ser cuestionada sobre el tema. Aunque sí reconoció que echaría de menos al personaje en esta nueva temporada.