Belinda: Ésta es la razón por la que la cantante no estará en el 2000's Pop Tour | VIDEO

La semana pasada se dio a conocer la lista de artistas que integrarán el 2000's Pop Tour y los usuarios que disfrutaron mucho de la música del nuevo milenio estallaron en júbilo. Fue así como comenzaron a sonar de nuevo los nombres de Paty Cantú, Kudai, Motel, Playa Limbo, Fanny Lu y Bacilos entre otros; sin embargo, la audiencia se preguntó por otras celebridades como Belinda.

Al ser una de las máximas exponentes del género de principio del milenio, era natural que los organizadores pensaran en la novia de Christian Nodal casi desde el principio a fin de darle mayor peso al evento del que se ha hablado desde entonces. Sin embargo, parece que la cantante dio una razón por la que no aparecería en este proyecto.

¿Porque Belinda rechazó el 2000s Pop Tour?

La periodista de espectáculos, Martha Figueroa, dejó con el ojo cuadrado a propios y extraños al decir que la intérprete de "Amor a primera vista", "Luz sin gravedad" y "Déjate llevar" argumentó que no aparecerá en los conciertos debido a que el elenco "no está a su altura". Esto lo dijo a través del programa Con Permiso.

"Que no, que el elenco este no está a su altura, que ella no se anda codeando con cualquiera y que mejor se quedaba con su Nodal. Que no tenía porque andar perdiendo su tiempo en los conciertos", dijo la comunicadora.

Figueroa explicó que Belinda tendría el contrato más caro de la historia de Bobo Producciones, pero que ni así dio su brazo a torcer:

"La que iban a presentar como parte del proyecto así súper mega estrella, punta de lanza, era Belinda. Porque dijeron 'con que Belinda vaya a los conciertos, se nos va a llenar'. Nos enteramos que le ofrecieron el contrato más caro de la historia de Bobo Producciones, de la compañía de Ary (Borovoy) y que no aceptó", explicó.

Cuando se dio a conocer el cartel del 2000's Pop Tour muchos de los internautas se emocionaron, pero la gran mayoría cuestionó de inmediato la participación de artistas como: Belanova, Miranda, Moderatto, Reik, JotDog, Ha*Ash y Jesse & Joy, entre otros. Esto fue tomado en cuenta de inmediato y anunciado.

