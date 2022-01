Belinda compra LUJOSO collar de 7 mil pesos para su perrito

Para nadie es secreto que Belinda está rodeada de lujos que van desde una mansión de ensueño, hasta colecciones de ropa de las marcas más exclusivas del mundo como Dior o Chanel, de hecho hace un par de semanas la cantante se convirtió en la envidia de todas por lucir un bikini de My Little Pony de la casa de moda italiana Moschino.

Sin embargo, estas lujosas prendas y otros accesorios no sólo se quedan con Belinda, pues la intérprete de "Luz in gravedad" dejó claro que no sólo ella tiene que lucir al último grito de la moda, sino que sus animales de compañía, también. Así lo presumió recientemente al mostrar a su perrito, "4", con un lujoso y exclusivo collar.

Cabe recordar que "4" llegó con Belinda y Nodal, luego de que a finales del 2020 "Gizmo", uno de los perritos de la también actriz, falleció. Por lo que a principios de 2021, la pareja, mejor conocida como "Nodeli" le dio la bienvenida al pequeño con un tierno mensaje en redes sociales, que además sirvió para comprobar aún más el amor entre los cantantes.

A poco más de un año de que el perrito llegó a muy buenas manos, los fanáticos de "Nodeli" aplauden más que nunca a la pareja por querer y consentir a más no poder al animal, quien como buen "hijo" de celebridades, lleva los mejores accesorios de lujo como un collar Prada de más de 7 mil pesos mexicanos.

Un pañuelo con cristales; así es el collar de "4"

Fueron los fans de Belinda y Nodal quienes hicieron viral este lujoso collar de la firma italiana Prada, luego de que la actriz compartió en su cuenta de Instagram un video en el estudio de grabación. Pues mientras Nodal interpretaba una canción y tocaba un par de acordes en guitarra, su prometida jugaba con el perrito.

Pero debido a la iluminación azul del lugar, los cristales que se encuentran en el pañuelo anclado al collar comenzaron a brillar más que nunca. De tal forma que revelaron una pequeña placa de metal en la que se lee "Prada".

De acuerdo con la página oficial de la marca italiana, este accesorio de lujo está hecho de satén y adornado con cristales brillantes y tiene un precio de 340 euros, es decir, siete mil 936 pesos mexicanos. Es por ello que los seguidores de la pareja no dejan de dejar comentarios como "dichoso de estar con ellos" y "el que puede, puede", en referencia al elevado costo del collar.

(Foto: Prada)

