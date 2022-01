Las 5 famosas mexicanas con abdómenes más IMPACTANTES

Aunque estamos en los primeros 24 días del año 2022, algunas personas a penas van a retomar la buena alimentación y el ejercicio para recuperar ese cuerpazo criminal que tenían antes que las fiestas decembrinas dejaran sus estragos con algunos kilos demás, sin embargo, al parecer esto no ocurrió con estas famosas que lucen un abdomen de impacto.

Y es que estas hermosas famosas mexicanas nos muestran que con fuerza de voluntad y mucha disciplina pueden lograr tener un abdomen de acero a tan solo unos días de haber terminado las fiestas decembrinas en las que estamos seguros ellas no rompieron la dieta como nosotros.

Aleida Núñez

La guapísima Aleida que está estrenando novio y que en los últimos días ha causado polémica por este tema, comparte en su instagram cómo luce a sus 41 años, con un abdomen de infarto.

Anahí

Con 38 años y dos hijos, la ex integrante de RBD dio cátedra de cómo lucir un abdomen de acero luego de convertirse en mamá además es una muestra clara de “el querer, es poder”.

Ana Bárbara

De las mujeres más guapas del espectáculo mexicano, sin duda es Altagracia Ugalde, mejor conocida solamente como Ana Bárbara, y al igual que Anahí ella también es mamá y a sus 51 años de edad la intérprete de “Bandido” nos deja claro que la edad solo es un número pues el cuerpazo que se carga muchas de 20 años quisieran tenerlo.

Bárbara de Regil

La siempre polémica mujer fitness del espectáculo mexicano deja claro que la constancia y dedicación a su cuerpo es muy importante pues no por nada tiene uno de los abdómenes más envidiados de nuestro país, el cual ha logrado gracias a una excelente alimentación, recuerda, que ella no come nada frito ni bebe alcohol.

Belinda

En esta lista no podía faltar la bella novia de Christian Nodal quien en más de una ocasión ha robado suspiros con el cuerpazo que se carga, pero fue en julio del 2021 cuando decidió publicar esta fotografía en donde nos muestra su abdomen de acero y con el que dejó claro que no estaba embarazada.

Vanessa Guzmán

Una mención especial es la que merece la actriz y ahora campeona del mundo del fisicoculturismo en nuestro país pues más allá de llevar un vida saludable, ahora es su estilo de vida para lograr tener en ese cuerpo solamente músculo y nada pero nada de grasa. ¡Impresionante!

