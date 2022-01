Bárbara de Regil y su familia dan positivo a Covid-19; este es su estado de salud

Bárbara de Regil se sumó la lista de celebridades que dieron positivo a Covid-19 ante la nueva ola derivada de la variante ómicron, por lo que en redes sociales ha mantenido al tanto a sus seguidores sobre su estado de salud y el de su familia.

La actriz de “Rosario Tijeras” compartió lo sucedido en su cuenta de Instagram, en donde relató que ella y su mamá fueron las primeras en sentirse mal presentando síntomas de la enfermedad, por lo que decidieron hacer una prueba rápida que dio positivo a coronavirus.

“Mi mamá estaba en su casa, yo en la mía. Ella se sentía medio mal y yo también, dije: ´Siento que tenemos Covid´. Se hizo la prueba, salió positiva, yo me hice la prueba, salí positiva, Fer salió negativo, Mar se hizo la prueba y salió medio pintadito. Fer se hizo otra prueba y salió negativo”, detalló.

La influencer fitness indicó que tras hacer una segunda prueba su esposo dio positivo a coronavirus, por lo que tomaron medidas de inmediato y se mantiene aislados para evitar la propagación del virus. Además, canceló su presentación en Mexicali que tenía planeada este fin de semana, todo por la seguridad de los asistentes.

Bárbara de Regil y su familia dan positivo a Covid-19. Foto: Instagram @barbaraderegil

“Lo que me tiene muy triste y con el corazón roto. Estaba lista y muy emocionada para darlo. No voy a poder ir porque obviamente tengo Covid y es una responsabilidad quedarte en tu casa para no contagiar a los demás. Yo me veía mañana con ustedes gritando, haciendo ejercicio, dando mi plática motivacional, no puedo creerlo”, añadió.

Salud de Bárbara de Regil

La actriz de 34 años indicó que tanto ella como su familia han presentado síntomas leves de la enfermedad y que por el momento se mantienen descansando en su casa, aunque sostiene sus planes de la dinámica que prepara para reunirse con sus fans pues aseguró que se encuentran en el día seis de aislamiento y se someterá a otra prueba para confirmar su recuperación.

En sus historias de Instagram dejó ver cómo se divierte con su familia mientras se encuentran aislados, además de que señaló que desde el miércoles pasado suspendió su estricta rutina de ejercicio para dejar que su cuerpo sane y se mantenga sana ante el coronavirus.

"Les cuento, me siento bien con el covicho. Mañana me hago otra prueba, seguimos encerrados. Actitud, mucha agua, no ejercicio, vitamina C y dormir bien", compartió la actriz en sus redes sociales como recomendación para sus fans ante un contagio de Covid-19.

Cada vez son más las celebridades que anuncian un contagio de Covid-19, recientemente Maribel Guardia alertó de un segundo contagio al igual que su compañero de "El Tenorio Cómico", Daniel Bisogno. Además de Alicia Villarreal, John Mayer y Lila Downs que también dieron positivo.

El cantautor Ricardo Montaner también canceló tres de sus presentaciones en Estados Unidos ante la sospecha de contagio, mientras que la actriz Fernanda Castillo dio detalles sobre su estado de salud y la de su familia debido al contagio. Kate del Castillo y María Antonieta de las Nieves, "La Chilindrina", también se recuperan del Covid-19.

