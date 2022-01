Gustavo Adolfo Infante y Bárbara de Regil ¿buenos amigos?; así será su reencuentro tras pelea

Gustavo Adolfo Infante y Bárbara de Regil parece que ya limaron las asperezas después de que el año pasado protagonizaron una pelea que acabó con su amistad, pues ambos se reencontrarán en un programa que se transmite por televisión nacional.

El periodista de espectáculos es conocido por hacer comentarios que muchos en redes sociales consideran "fuera de lugar", como las declaraciones que hizo hace unos días sobre burlarse de los "gorditos" y de la comunidad LGBT. Asimismo se ha ido en contra de algunos famosos, este fue el caso de la protagonista de 'Rosario Tijeras', quien recibió ataques por parte de Infante.

Así surgió la pelea de Bárbara de Regil y Gustavo Adolfo Infante

En mayo del 2021, durante la transmisión de ‘Sale el Sol’, Gustavo Adolfo Infante reveló que terminó su amistad y relación laboral con Bárbara de Regil, debido a que ella una vez llegó en pésimas condiciones y hasta "drogada" a un proyecto al que la había invitado.

“Desde que un día llegó drogada a una sesión de fotos mía… Yo dirigía la revista TV, del proyecto Excélsior, entonces invitamos a Bárbara de Regil a hacer una sesión de fotos y llegó hasta el copete, drogada y demás”, aseguró el conductor sobre la influecer, que ahora se dedica a ser coach fitness, trabajo que le ha dado reconocimiento.

Bárbara de Regil se molestó por los comentarios del periodista Foto: Instagram

Tras las declaraciones del titular de 'De primera mano', la actriz de telenovelas y ex estrella de Tv Azteca, contestó de forma sarcástica y le manifestó su descontento a Joanna Vega-Biestro y Ana María Alvarado, compañeros de Infante.

“Sí, si yo me levanto a las cinco de la mañana, me drogo, después hago ejercicio, entreno duro, después como sano, porque me gusta ese equilibrio, después me voy a trabajar doce horas y cuando regreso a mi casa, es más en familia nos drogamos todos, los amo, obvio no”.

¿Bárbara de Regil y Gustavo Adolfo Infante retomaron su amistad?

Todo parece indicar que Bárbara de Regil y Gustavo Adolfo Infante han hecho las pases, pues la modelo fitness estará en el programa ‘El minuto que cambió mi destino’, el cual conduce el polémico conductor de espectáculos y ha invitado a varias personalidades como Tatiana, Charly López y recientemente a Mariana Ochoa quien habló sobre el conflicto interno de OV7.

Fue la propia actriz quien reveló en su cuenta de Instagram que estará conversando sus intimidades al periodista el próximo sábado en la emisión de Imagen Televisión. De Regil compartió un video promocional platicando con Infante, el cual es un adelanto de lo que se verá en punto de las 9:00 pm.

Bárbara de Regil estará en ‘El minuto que cambió mi destino’ Foto: Especial

