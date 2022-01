"No podía respirar"; Bárbara de Regil sufre ACCIDENTE durante su vuelo, ¿qué le pasó?

La guapísima Bárbara de Regil causó preocupación entre sus fans, luego de contarles sobre un trágico accidente que le ocurrió durante su vuelo y que la obligó a abandonar el avión. Pues según los detalles de la influencer, su salud comenzó a preocuparle tras presentar síntomas como temblores y falta de aliento.

A través de sus historias de Instagram, la famosa dio a conocer el pequeño incidente del que fue víctima cuando el avión estaba a punto de despegar. "Me pasó algo que nunca me había pasado en el avión... Sentí una presión en el pecho, taquicardia, sudé frío, temblaba, no podía respirar", explicó.

Tras desarrollar los síntomas que le robaron su tranquilidad, Bárbara de Regil se vio obligada a bajarse del avión "con las piernas sin fuerza" y con "mucha hambre", indicó.

(Foto: @barbaraderegil)

Más tarde, para responder a todos los mensajes de sus fieles seguidores, quienes le indicaron que toda la sintomatología corresponde a un ataque de pánico o de ansiedad, la deportista confirmó que es la primera vez que sufre de algo parecido y relajó a sus fans.

"Contexto: antes de que me pase (sic.) estaba en el baño y el avión se empezó a mover mucho y me dio miedo, caminé a mi lugar y en el camino empecé a sentirme mal. Se siente horrible. Se me pasó comiendo (el ataque), pero sobre todo respirando", agregó.

El lamentable infortunio del que fue víctima Bárbara de Regil duró cerca de 30 minutos, aunque precisó que la sensación "fuerte" sólo la sintió de 5 a 10 minutos. Hasta el momento la actriz no ha actualizado sobre su estado de salud, aunque horas más tarde compartió una selfie en la que recibe una vacuna. "Claro que estoy vacunada y a favor de la vacuna", escribió la influencer.

SIGUE LEYENDO

Tunden a hija de Bárbara de Regil por campaña publicitaria, "nunca has pisado un mercado", le dicen

Bárbara de Regil vs Yanet García por el reconocimiento de chica fitness del año; ¿por quién votas?

Michelle Salas desbanca a Bárbara de Regil con marcado abdomen y cinturita