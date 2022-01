Gustavo Adolfo Infante hace declaraciones sobre reírse de “Gorditos” y “Comunidad LGBT”: “entonces de qué se va hablar"

El nombre de Gustavo Adolfo Infante nuevamente está en boca de todos y está vez no es por una de sus entrevista, el periodista hizo fuertes declaraciones en un programa de espectáculos que parece que no agradaron al público.

En una emisión del programa televisivo “Cuéntamelo ya”, Gustavo Adolfo infante dio a conocer su postura sobre la comedia actual y la llamada “generación de cristal”.

En el panel de famosos también se encontraba la comediante Bettina Salazar conocida por su personaje de “Olga Sana", quienes arremetieron contra los jóvenes que ahora según ellos se ofenden de todos los chistes que se han generado desde hace mucho tiempo.

Bettina declaró “La generación de cristal neta está muy mal, yo no sé quienes sean, no vamos por ustedes a dejar de decir las cosas, de hacer comedia, ni vamos estar diciendo que se sientes o que no porque se ofenden a mí no me interesa si se ofenden”.

A lo que Infante estuvo de acuerdo con ella “En serio con todo respeto las personas de la comunidad Lgbttq+ ya no permiten, las mujeres ya no lo permiten, los gorditos y las gorditas ya no permiten, los chaparros ya no lo quieren, entonces de qué se va a hablar”, agregó.

Por este comentario desató un revuelo en redes sociales, ya que muchos aseguraban que no les importaban los sentimientos, ni la salud mental de otras personas.

“Generación de cristal? nosotros? por tomar conciencia sobre como ese tipo de comentarios puede afectar la salud mental de otros? muy lol de su parte, ancestros”, mencionan en redes sociales en donde piden ser cancelados.

Gustavo Adolfo Infante no es la única vez que ha estado en esta posición pues contantemente es señalado por sus comentarios contra varios famosos.

Seguir leyendo

Gustavo Adolfo Infante: "El Canelo" y en la playa más linda del mundo, así es su vida de LUJOS fuera de la TV

"Es un pesado": Gustavo Adolfo Infante arremete en contra de Espinoza Paz