Mariana Ochoa sobre el conflicto interno de OV7: "no puedes pedir una bandera de paz cuando le echas tierra al otro"

OV7 fue una de las bandas de la década de los 90 más populares en México, situación que hizo que los cantantes se volvieran a reunir para volver a emocionar ala gente con sus canciones en este 2022. Pero todo terminó mal, ya que los integrantes de la banda terminaron por pelearse. En esta ocasión fue Mariana Ochoa la que contó los malentendidos que se crearon alrededor de la bioserie de la agrupación.

Durante la entrevista con Gustavo Adolfo Infante en “El minuto que cambió mi destino”, la cantante decidió hablar de la situación actual de la agrupación y como lograron llegar a un acuerdo. Eso sí, dice que entre los papeles que firmaron quedaron en no poder hablar ni bien ni mal del tema porque se puede prestar a malinterpretaciones.

“El abogado que nos llevó el asunto nos pidió firmar un acuerdo de confidencialidad, no puedo hablar del tema y es más, el acuerdo dice que no puedo hablar ni bien ni mal porque muchas veces se malinterpreta, uno quiere decir algo bueno y tal vez la estoy regando con lo que acabo de decir”, comenzó su explicación para después asegurar que la herida no sanó del todo.

Quedaron tocados

A pesar de dejar en claro que no podía hablar ni bien, ni mal del tema. Mariana aprovechó para contar que se tardó en regresar a los escenarios porque consideraba que habían quedado resentidos, esto teniendo en cuenta que en muchas ocasiones no les cogían las llamadas o cosas por el estilo.

“Yo creo que quedaron resentidos, entonces son cosas que hemos platicado a lo largo del año, hemos pasado varias etapas. Primero algunos dejaron de contestarnos las llamadas y decíamos ‘pues si no les hicimos nada, ¿por qué la mitad del grupo no me contesta?” expresó.

Mariana terminó pro destaparse al comentar sobre la petición de Ari Borovoy, quien solicitó a sus compañeros poner en blanco su foto de perfil. “No puedes pedir y levantar una bandera de paz cuando dices ‘entre mentiras de Lidia y medias verdades de Mariana’ no puedes pedir una bandera de paz cuando le echas tierra al otro”.

