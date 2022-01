Mariana Ochoa se casó con un adicto, así fue como se enteró

Mariana Ochoa estuvo como invitada en el último programa de “El Minuto que cambió mi destino” y durante la charla con Gustavo Adolfo Infante, la cantante de “La Onda Vaselina” y “OV7” habló acerca de su carrera artística e hizo nuevas y fuertes confesiones acerca de su vida personal y uno de los aspectos que más llamó la atención fue cuando reveló que le fui infiel a su primer marido debido a que descubrió en su luna de miel que era un adicto a diferentes drogas.

Para empezar, Mariana Ochoa reveló que su mamá fue quien le presentó a Christian Eskenazi, quien a la postre se convertiría en su primer esposo y reconoció que en un principio se aferró a él para llevarle la contra a su mamá, pero señaló que tiempo después sí se enamoró profundamente por lo que fue eso lo que no le permitió ver ciertas señales de alerta en su relación.

La cantante señaló que antes de casarse con su entonces pareja vivieron en unión libre alrededor de un año y que debido a que estaba ocupada con el reencuentro de “OV7” no pudo darse cuenta de que usaba diferentes tipos de estupefacientes, sino hasta que se casaron y se fueron de luna de miel a Tailandia, cuando los problemas de adicción ya eran muy fuertes y no podía dejar de consumir.

“Yo me quedaba en la Alberta y él me decía ‘ahorita vengo, voy por agua a la tiendita’ y se tardaba cuatro horas, descubrí que eran problemas de adicciones, consumía mariguana, piedra y después encontré en su cartera bolsitas vacías pues cocaína, pero no me di cuenta”, recordó la cantante de 42 años.

Decepción la llevó a ser infiel

El escándalo más grande en la carrera de Mariana Ochoa fue cuando besó a un hombre aun estando casada con Christian Eskenazi, sin embargo, recordó que dicha situación fue al poco tiempo de haber regresado de su luna de miel, por lo que todavía estaba muy fresca la herida de haber descubierto que se había casado con un adicto, por lo que señaló que su decepción se combinó con el alcohol y terminó besando prácticamente a un desconocido.

“Yo venía deprimida, yo no sabía por qué me dejaba cuatro horas sola, empecé a dudar, pero no tuve como comprobarlo en ese momento, estaba sumamente deprimida y ¿qué hice en mi primera salida?, en el cumpleaños de Erika, meterme shots como si no hubiera un mañana para olvidarme de mi tristeza y pasó lo que pasó”, señaló la también actriz.

En otro momento de la entrevista, Mariana Ochoa señaló que no se arrepiente de haber besado a un desconocido pues fue gracias a ese escándalo que pudo liberarse de su relación y recuperar gran parte de su esencia, la cual, había perdido tras la decepción de haber descubierto que estaba casada con una persona adicta.

Para finalizar, la cantante de “OV7” señaló que no pudo pasar por alto esta situación pues ha sido muy cuidadosa toda la vida de mantenerse alejada de las drogas, incluso, señaló que tuvo compañeras en TV Azteca que no la invitaban a sus reuniones porque sabían que no consumía drogas, cabe mencionar que, aunque no quiso revelar nombres, sus declaraciones dieron pie a que se generaran diversas especulaciones sobre las actrices que consumen sustancias prohibidas.

