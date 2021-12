"Estoy viviendo la mejor etapa": Erika Zaba rompe el silencio y revela si tendría otro bebé mediante proceso in vitro

Erika Zaba, una de las integrantes de la banda OV7, se convirtió en mamá a través de un procedimiento in vitro, acto que provocó mucha felicidad entre sus fanáticos, ya que la artista deseaba tanto ver crecer a su familia.

Ahora, a unos días de terminarse el 2021, la cantante mexicana confesó en entrevista con medios si es verdad que está buscando un segundo bebé.

Ella se sinceró y dijo que en la actualidad está viviendo la mejor etapa de su vida, esto tras convertirse en mamá y en esposa. Además, dijo que su corazón ya conoce sentimientos que antes no había sentido.

Emiliano es un ser increíble, pero no, fue un camino duro que gracias a dios se premió con un hijo, pero ya no me aventaría otra vez, fueron dos años complicados, yo quiero un embarazo, si vienen dos increíble, pero solamente uno".