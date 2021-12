DON’T LOOK UP: El brillante DETALLE que no notaste en la película de Netflix; ¿qué significa?

Don’t Look Up es una película que pretende ser una sátira sobre cómo los medios y autoridades de Estados Unidos evaden la realidad ante un inminente apocalipsis. El mundo está por terminarse debido al colapso de un meteorito y a nadie parece importarle.

Las histéricas interpretaciones de Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence, como los mensajeros del fin del mundo, causaron la fascinación del público durante uno de los estrenos más exitosos de Netflix en 2021.

La esperada película cuenta con un elenco de primera: Meryl Streep, Jonah Hill, Ariana Grande, Timothee Chalamet, Cate Blanchet y Kid Cudi forman parte del selecto grupo de súper famosos elegidos para dar vida a los personajes de la historia.

Leonardo DiCaprio, que también produce la película, lleva tiempo siendo un activista que busca esparcir el mensaje de que el calentamiento global es real y que el mundo puede acabar si los gobiernos no emprenden acciones para evitarlo.

Sin embargo, al parecer las autoridades mundiales están ocupadas en otros asuntos y el cambio climático no parece estar en la agenda. El mensaje de Don’t Look Up es muy claro: el mundo puede llegar a su fin si los humanos no hacemos conciencia; es una película basada en hechos que es muy probable que sucedan, como reza el cartel promocional.

El detalle que no notaste en Don’t Look Up

Tras el estreno, los usuarios de redes sociales resaltaron las blanquísimas dentaduras de los personajes pertenecientes a la élite en la película: Cate Blanchet, Meryl Streep y Mark Rylance lucen unos relucientes dientes que al sonreír producen una especie de miedo en el espectador. Como si sus emociones fueran artificiales. Esto es lo que dijeron algunos usuarios de Twitter:

“Los dientes de Cate Blanchet son más blancos que mi futuro”

“Los dientes de los súper ricos en Don’t Look Up”

¿Cuál es el significado de estas brillantes y siniestras sonrisas?

Según un artículo de S Moda, un suplemento de El País; las sonrisas casi diabólicas y perfectas de los personajes de la élite, representan esa evasión de la realidad de la que están formando parte de forma voluntaria. Buscan una perfección superficial y se amparan en su vanidad ante la inminente destrucción. Hay una falta de autenticidad porque se ha abrazado ese modo de vida e ideologías superficiales que se manifiestan no solo en sus dentaduras, sino en sus vestuarios, maquillaje y forma de comportarse casi robóticas. Las brillantes dentaduras representan ese filtro en el rostro que no permite ver al personaje real.

SIGUE LEYENDO:

Netflix: La película que se perfila a los Oscar y costó 75 MILLONES de dólares; es la MÁS VISTA en México

Netflix: 3 películas súper ESCONDIDAS que tienes que ver y NO son de Navidad

La película en Netflix de Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence que recién se estrenó y debes ver este 24 de diciembre