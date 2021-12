La película en Netflix de Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence que recién se estrenó y debes ver este 24 de diciembre

Este 24 de diciembre, fecha en la que se festeja la Nochebuena y familias completas acostumbran a juntarse resulta el momento perfecto para recurrir al "tío Netflix" y ver una de las películas que van a marcar tendencia en este fin de año 2021, se trata ni más ni menos que de una cinta que está protagonizada por Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence, lo que ya da primicia de una garantía.

A través de redes sociales los usuarios se han vuelto en elogios para la actriz conocida por su papel de Katniss Everdeen, pues consideran que el trabajo que ha hecho al lado del mítico Leonardo es fenomenal. La película de la que te estamos hablando es Don't Look Up o "No miren arriba", que se estrenó en la plataforma de streaming el pasado miércoles 22 de diciembre.

No miren arriba

Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence) es una estudiante de posgrado en Astronomía que al lado de su profesor Randall Mindy (Leonardo DiCaprio), hacen un tremendo descubrimiento que pone en riesgo a todo aquel ser viviente que se halle en la Tierra. Se trata de un cometa en órbita en el Sistema Solar que tiene el tamaño del Monte Everest. El problema es que comunicar la noticia de un posible exterminio de la vida no es nada fácil.

No vamos a contarte más para que aproveches estos días de relajación y convivencia para que le des una oportunidad al director Adam McKay, quien está detrás de otros títulos como "Bad Blood", la serie "Kings of America" y otros títulos más.

Vamos a adelantar que para muchos de los amantes del cine se trata de la mejor película de 2021, aunque como ya lo sabrás, hay quienes afirman que es un total y rotunda decepción, pero nada mejor que ser tú mismo quien juzgue.

Otros de los nombres que trabajan en "No mires arriba" son: Meryl Streep, Jonah Hill, Rob Morgan, Mark Rylance, Tyler Perry, Timothée Chalamet, Ron Perlman, Ariana Grande, Kid Cudi, Cate Blanchett, Tomer Sisley, entre otros.

