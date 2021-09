Netflix: Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence advierten sobre el FIN DEL MUNDO en ‘No Miren Arriba’ | TRAILER

Este miércoles, Netflix sorprendió al público con el lanzamiento del tráiler de su nueva producción ‘No Miren Arriba’ (Don’t Look Up), película que cuenta con un grandioso reparto, en el cual destaca la presencia de actores de la talla de Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence y Meryl Streep.

La cinta de ciencia ficción dirigida por Adam McKay es una de las más esperadas de este año, pues contará la historia de dos astrónomos poco reconocidos que descubren que un asteroide se acerca a la Tierra y podría destruirla, por lo que intentarán advertir a la humanidad para tratar de evitar la muerte colectiva.

La película se estrenará en cines el próximo 10 de diciembre y estará disponible en la plataforma de streaming Netflix a partir del 24 diciembre, gratis para todos los suscriptores.

La carrera de Adam McKay

Esta es una nueva etapa en la carrera de Adam McKay, uno de los directores cinematográficos que más reflectores se ha llevado en los últimos años en Hollywood, pues su trabajo en Vice (2018) lo llevó a conseguir ocho nominaciones a los premios Oscar, entre ellos a las categorías de mejor película, director y guion adaptado.

Si bien también ha hecho grandes comedias de la mano de conocidos actores como Will Ferrell, esta película promete un nivel de seriedad mucho más elevado para mantener al espectador al filo de la butaca.

Un elenco de primer nivel

Además de los protagonistas Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence, esta cinta tendrá la participación de las multipremiadas Meryl Streep, Cate Blanchett y el talentoso Jona Hill, quienes acompañarán a jóvenes talentos como Timothée Chalamet y Ariana Grande, quien tendrá una nueva oportunidad de mostrarse en la pantalla grande.

Este elenco ha levantado la emoción entre los más cinéfilos, por lo que esperan estar a la altura de las expectativas.