Belinda: ¿Cuánto cuesta su bikini de My Little Pony de Moschino?

Belinda ha roto el Internet dos días seguidos al compartir fotografías disfrutando de la playa, pero de lo que nadie deja de hablar es sobre lo hermosa que se ve la cantante en bikini y es que desde la tarde del miércoles no ha dejado de presumir sus mejores poses en traje de baño.

Por lo que, además de arrebatar suspiros con una figura envidiable, sus fans no dejan de preguntarse de qué marca son y cuánto cuestan los bikinis de la prometida de Christian Nodal, en especial el tan exclusivo de Moschino y aquí te contamos dónde lo puedes conseguir para lucir igual que Belinda y ser la sensación en tus próximas vacaciones.

Bikini de My Little Pony de Moschino

La intérprete de "Egoísta" causó sensación con un bikini de dos piezas con estampado de My Little Pony con el que disfrutó de un hermoso atardecer en la orilla del mar. La postal rápidamente se volvió viral ya que la famosa presume una silueta con forma de reloj de arena en uno de sus bañadores más icónicos.

Pues aunque el conjunto causó sensación en las últimas horas, esta no es la primera vez que Belinda lo modela, ya que en 2021 la cantante publicó un video presumiendo su figura desde el balcón de un hotel en Acapulco, Guerrero.

Sin embargo, algo que no pasó por alto entre sus millones de seguidores es el estampado del bikini es de My Little Pony, que en la parte de arriba se destaca por un pony amarillo y uno azul en cada copa para el pecho y se ajusta al cuerpo con cintas de color azul.

Mientras que la braga tiene estampadas varias mariposas, así como un arcoíris en el que se lee la famosa marca de Moschino.

Pero algo que se debe considerar es que estas dos piezas no forman parte de una colección reciente, ya que la casa de moda italiana presentó este modelo en la Semana de la Moda de Milán de 2017.

¿Aún se puede conseguir el bikini?

Lamentablemente como el bikini formó parte de una colección especial de hace cinco años, no es nada fácil de conseguir ya que hasta las más famosas como Paris Hilton lo tienen, pero está a la venta en Internet por hasta 170 euros, es decir, tres mil 936 pesos mexicanos.

