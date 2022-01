Sabrina Sabrok perdió movilidad en esta parte de su cuerpo por ¿exceso de cirugías?

Sabrina Sabrok es una de las celebridades que se ha mantenido en medio de la polémica, entre otras cosas, por sus múltiples cirugías estéticas que esta vez le pasaron factura y la llevaron a buscar ayuda médica en México pues perdió la movilidad en el rostro.

La actriz de películas para adultos señaló que hace un año se sometió a un tratamiento donde le inyectaron bótox en los labios, sin embargo, fue tal la cantidad que por una semana no pudo abrir bien la boca y tampoco sonreír, por lo que los médicos le dijeron que tenía una parálisis en el rostro.

Te puede interesar: Así lucía Sabrina Sabrok antes de sus operaciones; esta es su evolución a través del tiempo: FOTOS

Sabrina detalló que volvió a México para someterse a diferentes tratamientos con una nueva doctora, entre ellos gimnasia facial que le ayudará a recuperar la movilidad en su rostro ante la parálisis facial que tiene como resultado del abuso del bótox que, dijo, se aplicaba cada semana.

Sabrina Sabrok con parálisis facial por abusar del bótox. Foto: Instagram @sabrinasabrokreal

En entrevista para el programa matutino “Venga la Alegría”, relató que una enfermera le dijo que la sensación de no poder moverse se le pasaría en unos días, pero ya ha pasado un año y comienza a perjudicar su salud siendo molesto en su vida diaria.

¿Nuevas cirugías?

Además de comenzar con el tratamiento para recuperar la movilidad en su rostro, señaló que aprovechará su presencia en México para hacerse otras cirugías que sumarían poco más de 53, hasta el momento.

“Me quiero hacer varias cosas. Me quiero hacer la lipo y quiero retocarme más cosas en la cara”, dijo Sabrina Sabrok en entrevista para “Hoy” y dejo ver que podrían ser más cirugías si se le ocurre algo mientras se encuentra en la Ciudad de México.

Te puede interesar: Ella es Alejandra la sensual hija de Laura Bozzo que compite con Sabrina Sabrok : FOTOS

Sabrina habló sobre el conflicto que tuvo con Noelia luego de que confesara que le gustaría hacer un video lésbico con ella, pues la cantante dejó claro en un comunicado que no sucedería y que demandaría a la argentina si mencionaba una vez más su nombre o la idea del supuesto video para OnlyFans.

Al respecto, Sabrina Sabrok le pidió disculpas a Noelia y señaló que todo se trató de una confusión, pues ella sólo había respondido a las interrogantes sobre con quién haría un video lésbico para OnlyFans y nunca afirmó que así sería.

“Fue un malentendido en realidad, porque a mí me preguntaron: ‘¿con quién harías un video lésbico para OnlyFans?’ Yo le dije varios nombres, entre ellos el de ella. Dije que ella me gustaba para hacer un video y nada más. Yo no dije que iba a hacer un video con ella”, dijo.

SIGUE LEYENDO:

Sabrina Sabrok asegura padecer una enfermedad mental: "Es algo que siempre está ahí"

"No tiene que pedirle permiso a nadie": Sabrina apoya al hijo de Yair tras confesar su debut en cine para adultos

Erick Farjeat, ex de Sabrina Sabrok, asegura que el dióxido de cloro curará autismo de su hija