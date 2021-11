"No tiene que pedirle permiso a nadie": Sabrina apoya al hijo de Yair tras confesar su debut en cine para adultos

La popular Sabrina Sabrok, conocida por su trabajo en el mundo del modelaje erótico y el cine, compartió su opinión sobre el caso de Tristan Yair Fierro, hijo del cantante Yair, quien recientemente confesó su bisexualidad y su incursión en la industria del cine para adultos.

Y es que cabe señalar que Yair, en diferentes entrevistas, ha declarado que se encuentra triste por la situación de Tristan, ya que nuevamente el joven recayó en las drogas y, según el exacadémico, no tiene palabras para expresar su dolor.

Respecto al tema, Sabrok dijo que Tristan no tiene que pedirle permiso a nadie, "si es mayor de edad y si no depende económicamente de nadie, no tiene que pedir permiso".

No se vaya arrepentir después de no haber hecho las cosas

¿Qué dijo el hijo de Yair?

A través de un live de Instagram, Tristan confesó su verdad y dejó en claro sus preferencias sexuales. De igual forma, se dijo estar en contra de las etiquetas que la sociedad coloca.

¿Soy gay? No soy gay. Soy una persona bisexual, dejemos las etiquetas, güey. Existe algo más allá dentro de este tema, el amor, güey, es liberal porque hay que vivir. No me considero una persona gay, tampoco me considero una persona heterosexual, me considero una persona bisexual y eso es perfecto para mí

