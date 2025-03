Así puedes usar tu portaplacas de cualquier modelo sin ser multado en CDMX

Si tu auto tiene portaplacas y estás pensando en tirarlo a la basura para que no te infraccionen al circular por la Ciudad de México, tenemos una buena noticia para ti, pues no es necesario que te deshagas de él. Si bien es cierto que de acuerdo con la fracción III del artículo 43 del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México se prohíbe el uso de estos, lo que establece es que no obstruyan "la información que contienen las placas de un vehículo".

Por lo que si usas un portaplacas en el que toda la información sea visible no tendrás problema. Así lo explicó la directora de Normatividad y tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Beatriz Valdez, quien detalló que los datos que deben ser visibles son:

Entidad en la que expidió la placa

Las letras y números de la matrícula

Sobre el código QR indicó que para ellos no es importante, por lo que no es necesario que quede descubierto, sin embargo los modelos de portaplacas permitidos son un marco alrededor de la matrícula de modo que sí quedaría visible. Es importante aclarar que esta reglamentación no sólo aplica para autos, también para motocicletas.

Truco para reusar tu portaplacas sin que te multen en CDMX

Si ya tienes un portaplacas que te brindó la agencia automotriz en la que adquiriste tu vehículo y no lo quieres tirar, esta información te interesa, pues no es necesario que lo hagas, lo único que debes hacer es voltearlo de modo que la parte trasera quede al frente.

De esta manera las letras con el nombre de la agencia no serán visibles y tu portaplacas quedará como un marco delgado alrededor de tu matrícula, permitiendo que sean visibles todos los datos que contiene, como la entidad en la que se expidió la placa.

Si incumples con esta medida del Reglamento de Tránsito serás acreedor a una multa que va de 1,200 a 2,200 pesos. La mayoría de los automovilistas que han sido infraccionados por el uso de portaplacas, han sido detectados en operativos radar, donde se detiene a quienes conducen a exceso de velocidad.

El agente de tránsito Omar Machuca explicó, para una cadena de televisión, que hay muchos que usan portaplacas ahumados, calcomanías o reflejantes que colocan de manera intencional con tal de evadir los radares, además detalló que desde que inició el operativo han sido infraccionados entre 20 y 30 automovilistas diariamente.

El marco alrededor de la matrícula sí está permitido, siempre y cuando no obstruya ningún dato.

¿Si no soy de la Ciudad de México, también me pueden multar?

Si eres automovilista y circulas por calles de la Ciudad de México debes saber que aunque tengas placas foráneas estás obligado a respetar el Reglamento de Tránsito, así como a conocer su normativa, con la finalidad de evitar infracciones.

Aunque no vivan en la Ciudad de México sí están obligados a respetar el Reglamento de Tránsito, por lo que es un llamado para todas las personas que circulen por calles de la capital del país, expresó la oficial Beatriz Valdez. Hasta el 6 de marzo agentes de tránsito han levantado 444 infracciones por placas de vehículos tapadas.