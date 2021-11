"El trago más amargo fue entrar": Celia Lora acepta que fue un error participar en "La Casa de los Famosos"

Una vez más la popular Celia Lora se llevó los reflectores este jueves 25 de noviembre luego de ofrecer una entrevista para el programa de farándula "Chisme No Like".

Y es que durante la emisión confesó que fue un "gran error" haber participado en el programa "La Casa de los Famosos", donde compartió cámaras con Alicia Machado y Kimberly Flores.

Javier Ceriani le preguntó cuál fue el trago más amargo que vivió en el reality, a lo que Lora contestó muy firmemente: "Entrar, entrar fue lo más amargo que viví".

Mira que yo no me arrepiento de nada, pero fue un gran error de mi vida haber estado en ese lugar y bueno hoy me da mucha risa las noticias de alguien que está cantando las mañanitas y es tendencia en redes sociales