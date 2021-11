BTS: Jared Leto se declara ARMY y revela que iba a hacer una colaboración con Bangtan

¡BTS suma otro integrante a su ARMY! Se trata de Jared Leto, quien demostró la admiración que tiene por el grupo de k-pop, con el cual quería colaborar, sin embargo, una serie de inconvenientes terminaron con sus planes.

Desde su debut en 2013, Bangtan ha adquirido muchos fans alrededor del mundo, pues su talento y carisma los han hecho tener uno de los fandoms más grandes de la industria musical. Los seguidores del grupo no sólo se limitan a jóvenes espectadores, también hay varios artistas y celebridades quienes están interesados en los chicos surcoreanos.

La lista de actrices, cantantes e influencers que les gusta BTS es larga, pero siempre hay espacio para alguien más. En días recientes Jared Leto se llevó la atención del ARMY al revelar que está muy interesado en los intérpretes de "Butter", canción nominada a los Premios Grammy.

Jared Leto y su colaboración con BTS

En una reciente entrevista con la revista W para promocionar la película 'The House Of Gucci', la cual protagoniza junto a Lady Gaga; Jared Leto habló sobre el momento en el que conoció a V, Jin, RM, Jungkook, Suga, Jimin y J-Hope durante los premios AMAs en 2017.

"Conocí a BTS antes. Si no fuera por el COVID-19 no me hubiera lavado nunca esta mano y tal vez hubiera podido darles un abrazo o dos, para tu información... Eso fue en los American Music Awards", comentó.

Como si estas declaraciones no fueran suficientes, el vocalista de '30 Seconds to Mars' reveló que conversó con ellos y que estuvieron a punto de hacer una colaboración, la cual no especificó porque no se realizó.

"¿Sabes? En un punto casi hacemos una canción juntos, tuvimos una especie de plática o algo en algún momento, no lo sé", confesó Leto, haciendo que el ARMY pudiera ilusionarse para verlos juntos en algún momento.

Esta no es la primera vez que el ganador del Oscar demuestra el cariño y admiración que le tiene a BTS, pues durante los AMAs 2017, se le vio disfrutando la presentación del grupo de k-pop, quien en ese momento llevó al escenario "DNA".

