BTS es nominado a los GRAMMY 2022 por segunda vez gracias a "Butter"

El 2021 fue un gran año para BTS, por primera vez en la historia un acto coreano ganó "Artist of the Year" en la reciente ceremonia de los AMAs. Además, el grupo K-Pop reveló dos singles en inglés, "Butter" y "Permission to Dance", que fueron sus apuestas para los GRAMMY 2022.

El año pasado hicieron historia al conseguir una nominación a Mejor Performance por su canción "Dynamite", su primer lanzamiento totalmente en inglés, lamentablemente Lady Gaga y Ariana Grande fueron reconocidas por "Rain on Me".

Este año, BTS aspiró a 7 categorías de los GRAMMY 2022 con canciones en solitario, presentaciones y su álbum "BE", el cual revelaron durante la pandemia y como un regalo para sus fans, además de ser totalmente producido y compuesto por el grupo.

Antes de revelarse las nominaciones al GRAMMY, BTS recibió la felicitación del presidente de Corea del Sur por ganar "Artista del Año".

BTS GRAMMY 2022, ¿en qué categorías fueron nominados?

BTS tuvo la oportunidad de presentar una de las categorías del GRAMMY y revelar a los nominados. Pero su turno de hacer historia de nuevo llegó con la nominación a Best Pop/Duo Group Performance con "Butter", su segunda canción en inglés, Bangtan competirá contra Doja Cat, Lady Gaga, Coldplay y Justin Bieber.

De las 7 categorías a las que aspiraban, solo pudieron conseguir una nominación, pero fue suficiente para que ARMY compartiera mensajes de felicitación y apoyo en las redes sociales, pues es la segunda vez que hacen historia como la primera y única banda K-Pop en llegar a la máxima ceremonia de la Academia de Grabación.

BTS lanzó "Butter" el 21 de mayo pasado y consiguió el récord de permanecer 10 semanas seguidas en el #1 del chart Billboard Hot 100, el ranking más importante de la música. Será hasta el 31 de enero que los idols coreanos asistan a la ceremonia de los GRAMMY 2022 con el sueño de recibir su primer gramófono dorado en su carrera y en la historia del K-Pop.

