BTS: Esté VIDEO demuestra que Jungkook sería un PADRE muy amoroso

Los siete miembros de BTS han demostrado que además de ser artistas muy talentosos, también son personas muy amables y atentas, pues en entrevistas o cerca de sus fans siempre aparecen con la mejor actitud.

Sin embargo, Jeon Jung-kook, el integrante más joven de la banda de K-Pop, ha demostrado que sería el mejor papá del mundo, o al menos dentro de BTS esto lo ha dejado claro.

¿Jungkook, el mejor papá?

A través de un video que circula en redes sociales el Golden Maknae demostró que es el mejor cuidando a su mascota, su perrihijo Jeon Bam, un dóberman macho que adoptó hace un tiempo.

En las imágenes se aprecia cómo el artista surcoreano disfruta de acariciarlo y consentirlo, ya que en diversas ocasiones aparece besando y abrazando a Bam.

Además, en otro material se aprecia cómo Jungkook se preocupa por darle de comer, sacarlo a pasear y jugar con él. Y por si fuera poco, también lo cepilla y le lava los dientes.

Ante esto, las fans de BTS, quienes son mejor conocidas como ARMY, afirman que el Golden Maknae sería el mejor papá, pues sí cuida a sus hijos como a su mascota, no hay ninguna duda de esto.

¿Los demás miembros no serían buenos padres?

Aunque las fans de BTS no descartan que RM, V, J-Hope, Jin, Jimin y Suga serían buenos padres, lo cierto es que Jungkook es quien más ha mostrado cómo cuida de su mascota.

A pesar de esto, V, Suga, J-Hope, RM y V también tienen mascotas y en su mayoría perritos, los cuales siempre que pueden cuidan de ellos.

Por su parte, Jimin es el único que actualmente no tiene mascota, pero esto no siempre ha sido así, ya que hace años tenía un perrito, pero murió y desde entonces ha preferido no cuidar de otro animalito.

SIGUE LEYENDO:

BTS en los AMAS 2021: así fue su presentación COMPLETA de "My Universe" con Coldplay | VIDEO

BTS: así lucen en la alfombra roja de los AMAS 2021 | FOTO

BTS conquista a Harry Styles; ex One Direction les da un inesperado regalo durante su concierto | VIDEOS

PAL