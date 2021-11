Tragedia de lujo con el estreno de 'House of Gucci'

Lazos consanguíneos, deseo, ambición, seducción, traición y muerte son los ejes que se muestran en la pantalla grande en la cinta, La casa de Gucci, en la cual se demuestra que la vida real supera a la ficción. Basta recordar el explosivo suceso acontecido hace algunas décadas en la familia Gucci hace algunas décadas cuando Patrizia Reggiani, interpretada por Lady Gaga, quien manda asesinar a su esposo, quien personifica Adam Driver, por una infidelidad y traición.

La casa productora liderada por el director Ridley Scott adquirió los derechos del best seller, y trabajó durante años para finalmente llevar a cabo una versión fílmica de tan escandaloso hecho. Para esto, el creador británico reclutó para el reparto a Gaga como la protagonista, Al Pacino, Jared Leto, Jeremy Irons, Salma Hayek y Driver como Maurizio.

“El sentido de la economía podría ser la principal característica que destaca el trabajar con Ridley Scott, porque es un hombre quien ha hecho esto por mucho tiempo. Esto simplemente si se trata de escoger sólo un factor porque posee muchas cualidades, como el sentido del humor que es un elemento esencial de este director, no gasta su energía con explicaciones o intenciones alrededor de una escena", dijo en entrevista Adam Driver.

A pesar de que la historia es fiel al libro A True Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed, Driver aseguró que el director fue muy flexible, "con él hay lugar para la improvisación y la espontaneidad, incluso te incita a no empecinarse con una sola idea de las cosas. Ridley es un tipo sumamente preparado pero también está dispuesto a abandonar sus ideas para aceptar otras en beneficio de la película”.

Y agregó, “no tengo una lectura única de esta película, espero desde mi punto de vista que el rol de Maurizio se aprecie como un personaje tridimensional porque fue un hombre quien tuvo que superar su propio árbol genealógico y quien estaba consciente de los altibajos que coexisten en el mundo empresarial. Sobre todo La Casa Gucci es la historia de un hombre quien pudo haberse visto seducido por la fortuna y el poder que heredó y quien a pesar de esto se permitió enamorarse auténticamente de una mujer. Para Maurizio el sentido del amor pareciera que fuese un elemento totalmente ajeno a su vida y a pesar de esta circunstancia al final se lo permitió” concluyó Driver.

A DETALLE

Tuvo su estreno en el Odeon Leicester Square de Londres.

El diseño de vestuario lo hizo la británica Janty Yate.

Los interiores se filmaron en el estudio de Cinecittà.

La película tuvo un rodaje de 43 días en Roma, Italia.

MAAZ