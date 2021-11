BTS sorprende a sus fans con concierto gratuito en las calles, así fue su presentación

Tras ser nominados al GRAMMY 2022, BTS se presentará esta noche en The Late Late Show con James Corden, como parte de sus promociones en Estados Unidos y a días de comenzar su serie de conciertos "Permission to Dance On Stage".

El conductor nocturno se ha convertido en uno de los fieles seguidores s de la banda K-Pop en la unión americana, país que dominan con los charts, récords, premios y con su enorme popularidad.

A lo largo de su carrera, BTS se ha presentado en uno de los shows más vistos de la televisión americana, con entrevistas, juegos y dinámicas, incluso James Corden adoptó a Jimin como su "bebe mochi". Aunque hace poco hubo una polémica tras enfurecer a ARMY, el grupo sorprendió a sus fans con un concierto callejero.

BTS sorprende a ARMY con un concierto gratuito

En redes sociales se posicionó en las tendencias el nombre de James Corden y circularon rumores y varios videos de BTS en las calles de Los Ángeles.

La tarde de este martes, fans se dieron cita afuera de los estudios de la CBS, donde se transmite "The Late Late Show", programa donde BTS estará como invitado.

Los idols coreanos ofrecieron un concierto totalmente gratuito y en medio de la calle para los afortunados fans que pasaban por la avenida. Todo se trata del famoso segmento "Cross Walk" de James Corden, el cual consiste en cantar frente a los autos que esperan en el semáforo, como un show de carril.



BTS interpretó "Butter", "Boys with Luv" y "Permission to Dance" como parte del concierto callejero que se espera se transmita esta misma noche.

BTS EN VIVO con James Corden, horarios

BTS se presentará En The Late Late Show a través del canal de paga CBS, algunas fans compartirán links del programa o realizarán una transmisión, aunque también se publicarán los videos del programa en el canal oficial del canal previo a su aparición.

Horarios James Corden:

23 de noviembre

11:37 PM Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, México

24 de noviembre

12:37 AM México, Perú, Colombia, Panamá, Ecuador

01:37 AM Paraguay, Bolivia, Venezuela, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana

02:37 PM Argentina, Uruguay, Brasil, Chile

06:37 AM España