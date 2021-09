BTS: ARMY cancela a James Corden por esta razón; busca al nuevo Papa Mochi

El presentador estadounidense James Corden fue cancelado por el ARMY debido a que realizó una serie de comentarios en contra del fandom y BTS, después de que el grupo de k-pop se presentara en la Asamblea de las Naciones Unidas (ONU). La furia de los seguidores de la banda llegó a tal grado que el nombre del conductor se ubicó en las principales tendencias mundiales en Twitter.

Este lunes RM, V, J-Hope, Jimin, Jungkook, Suga y Jin se presentaron en la ceremonia de apertura del Momento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDG Moment) 2021, en la 76a Asamblea de la ONU en Nueva York. Desde el salón principal, dieron un discurso sobre el cambio climático, la pandemia por Covid-19 y el futuro de las nuevas generaciones, además cantaron 'Permission to Dance'.

Los miembros de la banda de k-pop han sido reconocidos por su influencia no sólo en la música, sino también en los jóvenes quienes escuchan sus enseñanzas y se muestran dispuestos a oír los diferentes discursos que BTS emite contra del racismo, la discriminación, entro otros temas.

Sin embargo, no a todas las personas les ha quedado claro la razón por la que fueron convocados ante la ONU y nombrados Enviados Presidenciales Especiales para la Generación y la Cultura Futuras por su país. Uno de ellos parece ser James Corden, quien sorpresivamente lanzó algunos comentarios en contra de la banda y del fandom.

ARMY le retira el título de Papa Mochi a James Corden

En ‘The Late Late Show con James Corden' el conductor de televisión habló sobre la presentación de BTS en las Naciones Unidas y los describió como unos "visitantes inusuales". Aunque este comentario no sería suficiente para "cancelarlo", continuó diciendo "Aunque mucha gente dice por qué está BTS allí, los líderes mundiales no tienen más remedio que tomar a BTS en serio".

En su monólogo no sólo desacreditó la participación de la banda surcoreana en la organización internacional, también se lanzó contra el ARMY, asegurando que son adolescentes de 15 años, comentario que fomenta el estereotipo de que sólo los jóvenes escuchan k-pop.

"BTS tiene uno de los ARMY más grandes del planeta tierra. Momento histórico. De hecho, marca el primero tiempo en que las niñas de 15 años de todo el mundo se encontraban deseando ser el Secretario General António Guterres"

Los comentarios de James Corden provocaron el descontento de las fans de BTS, quienes aseguraron que el conductor no entiende la importancia de la banda. Además señalaron que sólo se aprovecha de la popularidad de los chicos, pues a comparación de sus demás colaboraciones, las únicas que tienen millones de visitas son las que hace con loa banda de k-pop.

Finalmente, le retiraron el apodo de Papa Mochi, un apodo que se apropió Corden después de conocer que Jimin era llamado Mochi. Ahora, uno de los que podría ocupar este título es Jimmy Fallon, el conductor, actor y cómico que también ha invitado a BTS a su programa.