BTS: Jungkook vivió el momento MÁS humillante, no dejarás de llorar por esta razón

¿Qué le pasó a Jungkook de BTS? El Golden Maknae es considerado todo un prodigio desde su debut, ya que al regirse bajo el signo Virgo tiene la ventaja de ser muy bueno en todo lo que hace. Sin embargo, antes de ser todo un fenómeno mundial y ser reconocido históricamente, el idol coreano fue víctima de humillaciones.



En Corea del Sur los idols coreanos que van comenzando en la industria suelen aparecer en los llamados shows de variedades para promocionar sus canciones o trabajar como MC, una de las actividades para las que son entrenados durante su tiempo de aprendices.

Sin embargo, el humor de la cuna del K-Pop suele ser calificado como pesado, ya que muchas veces los conductores hacen chistes sobre situaciones incómodas o escándalos del pasado de alguna celebridad.

Siendo el menor de BTS, Jungkook estuvo expuesto al momento más humillante y cruel de su carrera, años después se reencontró con el culpable, conoce la historia.

Jungkook sufrió la peor humillación

Fue en 2016 cuando Jungkook formó parte del reality "Flower Crew", cuyo concepto era el de tener un viaje y algunas actividades, mientras los televidentes votaban para elegir lo que deberían hacer los integrantes. El idol de BTS participó durante el episodio piloto y al tratarse de personas mayores y como gesto de agradecimiento decidió comprarles comida.

El Golden Maknae encargó hamburguesas para todos y en el clip del programa decide entregárselas; sin embargo, fue ignorado por los miembros del programa, incluso el MC principal JoSeho bromeó de mal gusto y le dijo que seguramente eran sobras.



La evidente vergüenza que sintió Jungkook fue clara ante las cámaras, ya que incluso les demostró que estaban recién empaquetadas y abrió una de las charolas, pero se mostraba nervioso y confundido. El idol no entendía si se trataba de una broma, pero ninguno de ellos decidió comer.

Sin embargo, años después Jungkook se encontraría con el culpable de tal momento, a inicios de 2021 BTS grabó el programa 'You Quiz On The Block', donde se reencontró con JoSeHo, pero demostraron que no había resentimiento, ya que compartieron un gran abrazo. ARMY considera que fue uno de los peores momentos, incluso los internautas criticaron su comportamiento en aquella época, hoy en día es uno de los artistas más reconocidos de Corea.

Te puede interesar: Grupos K-Pop que regresan en octubre con nuevo álbum y no te puedes perder