BTS: J-Hope y Becky G se reencuentran en los AMAs y así fue la tierna reacción del rapero

BTS se robó la atención durante los American Music Awards (AMAs), pues además se ser los grandes ganadores de la noche al llevarse todos los premios a los que estaban nominados, también interactuaron con figuras de la música, como el caso de Becky G, quien reencontró con el rapero J-Hope.

Hoseok y la intérprete de 'Mayores' se conocieron durante los Billboard Music Awards en 2019. Aunque ya habían interactuado para hacer una colaboración, nunca se habían visto, por lo que el rapero de la banda de k-pop se puso muy nervioso, puesto que aún no tenía un buen nivel inglés, razón por la que no podía hablar mucho con la cantante de reguetón.

“Fue una lástima. Me preocupaba que no pudiéramos hablar mucho. Pensé que tal vez ella no quería colaborar. Estaba muy, muy preocupado", recordó J-Hope.