Suga revela que hizo esto a escondidas de sus padres, conoce la razón

¿Qué pasó con Suga? El rapero de BTS no tuvo un pasado fácil antes de ser famoso y debutar en la banda K-Pop, su padre no lo apoyó con su sueño de ser cantante, por lo que tuvo que mudarse y trabajar medio tiempo para sobrevivir.



Incluso fue repartidor de comida, empleo que le ocasionó un accidente y provocó su operación de hombro, la cual postergó por años debido al miedo de que la empresa lo corriera del grupo. Además vendía las canciones que producía y escribía para ganar unos miles de wones.

Suga es uno de los integrantes más misteriosos dentro del grupo, pues suele ser callado o casi inexpresivo, pero su música es muy profunda y fue elogiada por la cantante Halsey. Además de no contar con el apoyo de su padre, también durante su juventud hizo algo sin que ellos se enteraran.

Suga de BTS hizo esto sin que sus padres supieran

Durante una entrevista del 2021, BTS tuvo una aparición en el programa The Tonight Show con Jimmy Fallon. El conductor los hizo someterse a un interrogatorio para acabar con todos los rumores que rodean a la banda K-Pop y que circulan en Internet.

Cuando llegó el turno de Suga, el presentador lo hizo confesar lo que hizo sin que sus padres lo supieran. El rapero fue cuestionado sobre el primer álbum que compró cuando era joven, pues se trataba de un álbum de Eminem, uno de los raperos más famosos y controvertidos.

Suga explicó que sucedió hace como 15 o 16 años y lo hizo porque amaba su música. Jimmy le preguntó si sus padres lo sabían y qué pensaban al respecto, a lo que el rapero dijo que en ese tiempo no existían las traducciones de sus canciones, por lo que no sabían de qué hablaban y sus papás estaban de acuerdo al no entender su música.

Eminem ha sido galardonado por su música, pero también criticado por sus letras subidas de tono y críticas al sistema. Sin embargo, Suga lo escuchaba a escondidas de sus padres.

