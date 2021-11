AMAs 2021: BTS arrasa con tres premios y su presentación de “Butter” | VIDEO

Este domingo 21 de noviembre se realizó la edición 2021 de los American Music Awards en los que BTS brilló de entre las celebridades nominadas para convertirse en los triunfadores de la noche, pues arrasaron con tres premios y sus presentaciones cerrando con broche de oro.

La boy band de k-pop presentó por primera vez ante el público “My Universe” en el escenario de los AMAs junto a Coldplay, canción que es el segundo sencillo del noveno álbum de estudio de la agrupación, titulado “Music of the Spheres”.

Esta fue una de las presentaciones más esperadas de la noche, aunque también deleitaron con su voz Jennifer López, Bad Bunny, Olivia Rodrigo, Kane Brown y New Edition vs. New Kids On The Block, entre otros.

BTS arrasa en los AMAs

La agrupación surcoreana se colocó como la ganadora de la noche en los American Music Awards con tres premios en las categorías Dúo o grupo pop favorito, Mejor canción pop por “Butter” y Artista del año.

“Nos tomó cuatro años conseguir este trofeo. Gracias, la razón por la que este premio es aún más significativo es porque somos una pequeña banda de chicos de Corea. Nuestro propósito era transmitir buena energía y mensajes a través de la música y la actuación, pero no hubiera sido posible sin ARMY. Gracias", dijo RM al recibir su primer premio.

BTS cerró con broche de oro los AMAs 2021 cautivando al público y su ARMY con trajes en color amarillo para interpretar “Butter”, canción que los hizo acreedores a uno de los premios de la noche.

En la música latina Becky G fue reconocida como Mejor artista latina femenina; Bad Bunny como Artista latino masculino favorito y Álbum latino favorito por "El último tour del mundo”. También triunfaron la Banda MS e Sergio Lizárraga como Dúo o grupo latino favorito y Kali Uchis como Canción latina favorita por “Telepatía”.

Ganadores

Machine Gun Kelly como Artista de Rock Favorito.

Cardi B en Canción hip-hop favorita con “Up".

Megan Thee Stallion en Canción trending favorita por “Body”.

Taylor Swift en Mejor álbum pop por “Evermore”.

OIivia Rodrigo como Arista nuevo del año.

Drake como Artista masculino de hip-hop.

Dona Cat y SZA como Colaboración del año por “Kiss me more”.

Lil Nas X como Video musical favorito por “Montero” (Call me by your name).

Ed Sheeran como Artista pop favorito.

Marshmello como Artista favorito dance/electrónica.

