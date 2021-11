BTS estrenará su primer drama coreano "YOUTH" a nivel mundial

BTS continúa con su agenda para el próximo año, además de retomar su gira por Estados Unidos, la banda K-Pop estrenará su primer dorama coreano inspirado en su historia.

Tras el debut de V como actor de "Hwarang", el grupo inspiró esta nueva serie que se basó en sus cómics "Save Me" y el universo creado a través de sus canciones y teorías de videos musicales.

En un principio, ARMY tenía la esperanza de que BTS se personificará a sí mismo; sin embargo, eligieron actores jóvenes y novatos para darle vida a cada integrante del grupo. Tras una larga espera, las grabaciones de la serie ya terminaron, conoce todos los detalles de su estreno.

YOUTH, el drama de BTS

De acuerdo con nuevos informes, la productora Chorokbaem Media reveló que se completó la grabación de "YOUTH", el primer dorama de BTS.

La trama de la serie coreana sigue la vida de los integrantes, cuya historia se cuenta a través del álbum "The Most Beautiful Moment In Life", su webtoon "Save Me" y sus videos musicales. BTS estrenará el drama a nivel mundial, aún no se define la plataforma de streaming que lo transmitirá.

"YOUTH" retrata a un grupo de amigos de 7 chicos que sufren en silencio y tienen secretos, pero se apoyan uno al otro. Todos están en edad escolar, cada uno tiene un sueño en particular, sueños y algo que les apasiona como el baile, tocar el piano, entre otras cosas.

El cast está conformado por Seo Ji Hoon, Noh Jong Hyun, Ahn Ji Ho, Seo Young Joo, Kim Yun Woo, Jung Woo Jin y Jeon Jin Seo. Se espera que BTS participe en el OST del drama coreano o haga una aparición especial al final de la serie. Además de esta producción, el grupo K-Pop también estrenará su primera novela en la plataforma de Wattpad y en Naver en forma de cómic.

