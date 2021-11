Becky G demuestra por qué es la reina de Instagram

Rebbeca Marie Gomez, conocida artísticamente como Becky G, es una cantante, compositora y actriz estadounidense. Comenzó a tener reconocimiento en 2011 después de haber subido varios vídeos de ella misma interpretando remezclas de canciones populares en YouTube. El próximo 2 de marzo cumplirá 25 años. Un futuro que ya llegó.

Becky G es una de las invitadas a la edición 22 de los Latin Grammy que se llevará a cabo este jueves en el MGM Grand Arena de Las Vegas. Definitivamente, luego de toda la pandemia de coronavirus que afectó a todos los eventos y ceremonias, será presencial y contará con público.

El tener feeling con sus seguidores es algo que destaca por sobre muchas cosas; "Busco conectar con mi público, no importa si es con la música, o ser actriz, con el mundo de la belleza, con mi marca de maquillaje, it feels right -se siente perfecto-. Estoy disfrutando el proceso de ser la anfitriona de mi propio show" indicó la cantante, de 24 años, nacida en California.

Hace unas horas, la novia del futbolista Sebastian Lletget compartió cuatro fotografías en su cuenta oficial de Instagram que conquistaron a una gran cantidad de sus millones de followers de alrededor del mundo. En la misma se puede observar a la intérprete de éxitos como “Fulanito” y “Mayores” posando desde el lujoso hotel Wynn Las Vegas. Becky G lució una minifalda y una campera de cuero de color lila que complementó con su cabello suelto, aros y un make up glam.

Como era de esperarse esta publicación que no cumple un día en la web recibió velozmente una gran cantidad de likes, superando con facilidad la barrera de los 436 mil corazones. Además, la oriunda Inglewood recibió todo el apoyo y cariño de parte de sus más fieles fans que colmaron con más de 1200 mensajes su post.