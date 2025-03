¿Le pueden aplicar la Ley Olimpia a Gala Montes por difundir foto privada de Bárbara Islas?

Aunque han pasado varios meses desde lo ocurrido, en redes sociales se retomó la polémica por el supuesto romance entre Gala Montes y Bárbara Islas. Esto luego de que la actriz asegurara que todo se habría tratado de una mentira por parte de la cantante para "colgarse" de la comunidad LGBT, declaración que enfureció a la exparticipante de "La Casa de los Famosos México" que compartió un mensaje con el que dividió opiniones entre los que internautas mencionaron la Ley Olimpia.

Gala Montes se mantiene cercana a sus fans a través de redes sociales, donde no ha dudado en responder a la polémica que la rodea o arremeter contra otras figuras del espectáculo, como Karime Pindter y Adrián Marcelo. Aunque en esta ocasión el mensaje fue directo contra Bárbara Islas, pues la actriz sostiene que no existió un romance entre ellas y habló sobre la manera en la que esto logró afectarla debido a los constantes ataques que ha recibido desde entonces.

Luego de las declaraciones de Bárbara Islas en entrevista con Yordi Rosado, Gala Montes compartió en su cuenta de X una fotografía de la actriz recostada sobre un sofá color miel dejando ver que habría ocurrido algo más entre ellas en aquel momento. La intérprete de "Tacara" continuó con un mensaje en el que la tacha de "mustia" asegurando que fue gracias al escándalo por el que habría ganado fama.

Bárbara Islas fue la invitada de este domingo al programa de Yordi Rosado en YouTube, donde fue cuestionada sobre el escándalo que protagonizó luego de que Gala Montes destapara un supuesto romance entre ellas. Ante esto, la actriz reveló que todo se habría tratado de una mentira para "colgarse" de la comunidad LGBT, algo a lo que ella se habría negado.

“Yo no podía sumarme a esta mentira, me parecía fuertísimo (…) Es una chava super guapa, mega talentosa, pero no es cierto, no es cierto que pasó, entonces fue muy doloroso, lo que se dijo de mí. No me quise colgar de un movimiento y pagué las consecuencias muy caro (…) Suena muy atractivo, incluso visualmente, pero nunca me he manejado así”, dijo Islas dejando claro que había terminado su amistad con Gala Montes.