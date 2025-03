Ángela Aguilar es la portada de Billboard y se sincera sobre los consejos de Pepe Aguilar: "No cantas lo suficientemente bien"

¡Lista para seguir brillando en la música! Ángela Aguilar no sólo acaba de adelantar en sus historias de Instagram que está por sacar nueva música, sino que ya compartió todos los detalles detrás de este proceso de producción y grabación, mismos que ahora está haciendo sola y por su cuenta, según reveló en una entrevista para Billboard. Este lunes la revista compartió su nueva portada y en la que la esposa de Christian Nodal es la protagonista, algo que ya emocionó a los fans.

Esta mañana la publicación compartió las fotos que le tomaron a la "princesa del regional mexicano", en donde ya luce su cabello largo y lejos del corte bob que ha lucido desde niña, pues ahora quiere mostrar una nueva etapa en su música y en su vida, especialmente ahora que es una mujer casada. Durante la conversación Ángela Aguilar explicó cómo está trabajando sola en los arreglos, las canciones y su dirección vocal.

Sobre esto último, no dudó en recordar a su padre, Pepe Aguilar, quien la acompañó en sus inicios y salto a la fama, aunque ahora es ella misma quien está haciendo pruebas y errores para descubrir quién quiere ser y lo que puede decir. Al convertirse en la portada de Billboard, la cantante explicó que todo lo que ahora está implementando ella, viene del trabajo que su papá le enseñó por años, incluyendo el dar un esfuerzo extra por mejorar su voz.

"Mi papá es el macho más grande del mundo, pero siempre me dice: ' Vas mijita . Tú puedes'. O me dice: 'No cantas lo suficientemente bien, tienes que mejorar'. Te prepara para conquistar el mundo", reveló.

Ángela Aguilar estrenó su cabello largo con esta portada de revista. (Foto: IG @billboard)

En sus declaraciones la cantante afirmó que dudó de ella misma al tomar la decisión de hacer todo por su cuenta, aunque también le emociona que esta es la primera vez que se encarga de cada pequeño detalle: "Me encargo de los arreglos, elijo las canciones y me dirijo vocalmente", dijo en la entrevista. Pese a ello, recordó que tanto Pepe Aguilar como su madre, Aneliz Álvarez Alcalá, la han guiado en qué es lo que tiene que mejorar.

"Estaba en el estudio trabajando en mi nuevo álbum y le enseñé a mi mamá una de las canciones —era literalmente un demo en una nota de voz— y me dijo: 'Tienes que abrir la boca cuando cantas porque no entiendo lo que dices'. Y mi papá es igual. Me ayuda mucho. No quiero que me digan que algo es bueno cuando no lo es. Hay muchos aduladores en la industria, así que lo mejor del mundo es tener una familia entera que forma parte de esta vida artística", señaló.

Ángela Aguilar posa para Billboard y enciende la red

Las fotos con las que Ángela Aguilar se convirtió en la portada de Billboard ya no luce su cabello corto, sino que muestra su nueva imagen con cabellera larga. La primera imagen que se compartió la muestra frente a una chimenea y con un look de impacto de chamarra vaquera roja a juego con su estilo dentro del regional mexicano; otra de las postales la coloca frente a una alberca con un saco de flecos y minifalda.

Ángela Aguilar ya presumió esta sesión de fotos en sus cuentas oficiales. (Foto: IG @billboard)

"Extraño ser Edna Moda (personaje de Los Increíbles), pero estor disfrutando de esta nueva etapa", dijo a la revista.

Mientras que una de las fotos muestra a la cantante en su nueva faceta, donde también deja ver un semblante más maduro y de mujer casada. Entre los looks más impactantes destaca el de un top y falda negra con abertura de cuero, una combinación que acompañó con botas largas vaqueras y cabello recogido, mientras posa desde las escaleras de una hacienda en Estados Unidos. La cantante dijo extrañar su cabello corto de "Edna Moda". (Foto: IG @billboard)

De acuerdo con los detalles de la publicación, esta serie de fotografías fueron capturados en Agave Estates una hacienda en Katy, Texas, desde donde dejó ver su nueva imagen y un pequeño adelanto de lo que proyectará en su nuevo álbum. Es por ello que se negó a hablar sobre temas relacionados a su vida privada, por ejemplo, su boda con Christian Nodal, que en julio se cumplirá un año del icónico y polémico momento.

Finalmente, Ángela Aguilar aseguró que en este ya cercano regreso a la música con un nuevo disco está alejándose de su "zona de confort", pero siempre rindiéndole honor a sus raíces y a los de su familia: "Acabo de cumplir 21 años, así que es como explorar a dónde quiero que me lleve mi carrera", dijo.