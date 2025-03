Aseguran que el exnovio de Ángela Aguilar le dedica una canción en TikTok y el público enloquece

Gussy Lau, compositor mexicano de gran relevancia en el país y la industria del entretenimiento, dio a conocer en las redes sociales una de sus nuevas canciones. Se trata de una balada romántica que habla de un caso de desamor donde el sujeto reconoce que la expareja aún lo quiere.

Sin embargo, el público no dejó de comentar en las redes sociales que se trataba de una canción directita para Ángela Aguilar, quien fue su pareja durante algún tiempo, pero la cosa no funcionó y terminaron por deshacer la relación amorosa que tenían. Ahora, después del estreno de la nueva canción de Cazzu, la defensa de Nodal y el anuncio de Ángela, fue Gussy quien salió al quite con este tema.

Estos fueron algunos de los comentarios más destacados:

Una ruleta, Cazzu tirándole a Angelita, Gussy guapote tirándole a Nodal. Nodal contestándole con el amigo, Beli de metiche y Angelita viendo como se arañan. Buena la telenovela

Digan lo que digan, pero todos están facturando con Angela: Cazzu, Nodal y ahora Gussy

Angelita todos facturan a tus costillas

Al parecer Gussy y Nodal se peleaban en secreto a Ángela y nosotros ni enterados

Esto dice la nueva canción de Gussy Lau:

Qué ironía que tus labios son ajenos

cuando mucho tiempo vivieron aquí.

Aunque ya se encuentren en otro terreno,

no han dejado pertenecerme a mí. Con los ojos que me miras

no te compro la mentira no quieras regresar.

La mirada nunca miente

y hoy te quiero en entre tus dientes

está nada de escapar Si soy fiel a lo que siento

rompería un mandamiento

y quedaría mal con Dios, Pero él tiene la culpa,

es más me debe una disculpa

por no hacernos el favor

Mira que peleamos por nuestro amor

Se nos fue la vida y no alcanzó. No es pecado porque tú ya eres mía

y él sabía que podía regresar

es peor que tú le digas un te amo

sin sentirlo pa que no se sienta mal

¿Quién es Gussy Lau?

Gussy Lau, cuyo nombre real es René Humberto Lau Ibarra, es un compositor mexicano originario de Culiacán, Sinaloa. Es conocido en la industria musical por su talento para escribir canciones dentro del género regional mexicano. Su trabajo ha sido reconocido y premiado, incluyendo un Latin Grammy.

Su trayectoria ha estado marcada por colaboraciones con diversos artistas del género, y ha logrado posicionar varias de sus composiciones en los primeros lugares de las listas de popularidad. Sin embargo, también ha estado en el ojo público debido a su relación sentimental con la cantante Ángela Aguilar en 2022, la cual generó controversia por la diferencia de edad entre ambos.

Además de su trabajo como compositor, Gussy Lau ha seguido activo en la música, y recientemente ha vuelto a generar atención por sus nuevas canciones. Algunas de ellas han despertado especulaciones sobre si están inspiradas en su pasado con Ángela Aguilar, pero Gussy ya hasta se casó por la iglesia, hecho que fue sumamente viral.