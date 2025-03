¿Quién es Hamdan Ballal?, cineasta ganador del Oscar que fue golpeado por colonos israelíes y detenido por militares

Hace unas horas se dio a conocer que el cineasta palestino, Hamdan Ballal, reconocido por haber ganado el Oscar a Mejor documental por su trabajo como codirector del filme "No other land", fue brutalmente golpeado por colonos israelíes, y posteriormente arrestado por militares.

De acuerdo con las declaraciones de Yuval Abraham, otro de los directores de la cinta, Hamdan habría sido detenido por una cuadrilla de soldados israelíes justo cuando se encontraba al interior de una ambulancia que él mismo había llamado para tratar las heridas que le fueron provocadas en la cabeza y el estómago por los colonos, quedando en calidad de desaparecido hasta el momento.

"Un grupo de colonos acaba de linchar a Hamdan Ballal, codirector de nuestra película No other land. Lo golpearon y tiene heridas sangrantes en su cabeza y estómago. Un grupo de soldados lo sacó de la ambulancia que llamó y se lo llevaron. No hay noticias sobre él desde entonces", compartió Yuval Abraham.