Pulqueros se movilizan en Eje 8 Sur y Eje Central | EN VIVO

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que para este martes 25 de marzo de 2025, estas serán las siguientes movilizaciones en la Ciudad de México. No salgas de casa sin prever tu día y consulta las alternativas.

CENTRO INTERDICIPLINARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD UNIDA MILPA ALTA DEL IPN (CICS-UMA).

HORA: 12:00 hrs.

LUGAR: Estación del metro normal Línea 2 del STC. en Calz. México - Tacuba y Av. de los Maestros, C. Tláloc y Lauro Aguirre esq. con C. Quetzalcóatl Alcaldía Miguel Hidalgo CDMX.

RUMBO A: Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA) Sto. Tomas en Manuel Carpio Núm. 471, Col. Plutarco Elías Calles Alcaldia Miguel Hidalgo. CDMX.

MOTIVO: Exigen la desaparición de la Coordinación de Prevención y Seguridad (COPS) del Instituto Politécnico Nacional (IPN), la destitución de Javier Tapia Santoyo, Secretario de Administración y presidente del Comité de Ética asi como del Mtro. Mauricio Igor Jasso Zaranda, Secretario General del IPN y el desconocimiento de directores impuestos.

RESISTENCIA PULQUERA.

HORA: 10:00 hrs.

LUGAR: Eje Central y Av. Popocatépetl (Afuera de la Pulquería la Paloma Azul).

MOTIVO: Mitin en contra del hostigamiento a los espacios de recreación, venta de pulque y difusión cultural; así como para exigir la reapertura inmediata de las pulquerías cerradas y la creación de una nueva legislación de dichos espacios, los cuales son diferenciados de las chelerías, bares y cantinas en la Ciudad de México.



FRENTE INTERNACIONAL OBRADORISTA.

HORA: 11:00 hrs.

LUGAR:

1.- Monumento a la Revolución.

HORA: Durante el día.

2.- Sede del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Movimiento Regeneración Nacional (CENMORENA) en Liverpool No. 3, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc

MOTIVO: Exigen a la dirigencia nacional del partido MORENA que se tome en cuenta a los integrantes de las bases y fundadores del partido para las próximas candidaturas a cargos de elección popular.



ALIANZA DE AUTOTRANSPORTISTAS Y COMERCIANTES METROPOLITANOS A.C (ACME).

HORA: 11:30 hrs.

LUGAR: Monumento a la Revolución.

MOTIVO: Realizarán una conferencia de prensa para dar a conocer las acciones a seguir en los próximos días, con el fin de exigir un alto a la fabricación de delitos y a la persecución política en contra de su organización por parte de las autoridades del municipio de Tlalnepantla, Estado de México, así como para solicitar que se garantice su derecho a organizarse y a tener un trabajo digno.



FRENTE POPULAR DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

HORA: 12:00 hrs.

LUGAR: Secretaría de Cultura de la Ciudad de México en Av. De la Paz No. 26, Col. Chimalistac, Alc. Álvaro Obregón

MOTIVO: Solicitan vivienda digna



SOBREVIVIENTES DE FEMINICIDIO.

HORA: 12:00 hrs.

LUGAR: Juzgados de Ejecución de Sanciones Penales del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente en Av. Reforma No. 50, Col. Lomas de San Lorenzo, Alc. Iztapalapa.

MOTIVO: Exigen justicia para víctima de intento de feminicidio y sentencia en contra del presunto responsable.



FAMILIARES Y VECINOS DE MENOR FALLECIDA VÍCTIMA DE UN HECHO DE TRÁNSITO.

HORA: 13:30 hrs.

LUGAR: Reclusorio Preventivo Varonil Norte en Jaime Nuno No. 155, Col. Loma la Palma, Alc. Gustavo A. Madero

MOTIVO: Exigen que no se modifique la medida cautelar de prisión preventiva para el motociclista presunto responsable de atropellar y provocar la muerte de una menor de 1 año, el 28 de enero de 2023, en la avenida Aztecas, colonia Los Reyes, alcaldía Coyoacán.

CONSEJO DE RESIDENTES INDÍGENAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y ÁREA METROPOLITANA.

HORA: 16:00

LUGAR: Zócalo de la Ciudad de México.

MOTIVO: Acudirán a la audiencia ciudadana que otorga la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para solicitar su atención con el fin de tratar temas de la agenda de actividades de su organización.



INTERNACIONAL ANTIFASCISTA MÉXICO POR UN MUNDO NUEVO.

HORA: 17:00 hrs.

LUGAR: Monumento a Simón Bolívar en Reforma # 41 Col. Guerrero Alcaldía Cuauhtémoc CDMX.

MOTIVO: Jornada Mundial en Solidaridad con la Revolución Bolivariana y los Migrantes Venezolanos.



DECONSTRUCCIÓN VIOLETA A.C.

HORA: Durante el día.

LUGAR: Reclusorio Preventivo Varonil Oriente en Reforma No. 100, Col. Lomas de San Lorenzo, Alc. Iztapalapa.

MOTIVO: Exigen justicia y reparación integral del daño para víctima del delito de corrupción de menores; así como una sentencia ejemplar para el agresor.



MOVIMIENTO DE INDÍGENAS ARTESANOS DE CDMX (M.I.A.).

HORA: Durante el día.

LUGAR: Oficinas del Gobierno de la Ciudad de México en Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc.

MOTIVO: Solicitan la publicación en la Gaceta Oficial el evento “Feria de las Lenguas Maternas”