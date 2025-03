¿Qué significa que alguien te mande "233333" en un mensaje de WhatsApp o Instagram?

Si pasas demasiado tiempo mandando mensajes por WhatsApp o Instagram, seguramente ya has visto una nueva tendencia de escritura que consiste en código numérico que a primera vista nos puede saltar la duda de qué significa; sin embargo, su uso es muchísimo más relajado de lo que te imaginas, ¡y resulta hasta divertido! Se trata de la secuencia numérica "233333", misma que no podrás dejar de usar.

Aunque para muchas personas, especialmente aquellos que no pertenecen a generaciones como la GenZ o la Alfa, sólo ven simples números que no les dicen nada o que parecen haber sido escritos en un descuido al no bloquear el celular antes de guardarlo, lo cierto es que su significado "traducido" al español es un "jaja", pero la cantidad de números 3 que se agregue a la combinación será el número de "ja" que se incluyan.

En pocas palabras, es lo que los Minllennials o aquellos que les tocó el cambio de esta generación a la Z, representa un "JAJAJA", con letras mayúsculas y que denotan que algo nos causó demasiada gracia. Sin embargo, el origen está muy lejano a México y por lo tanto también al español, ya que esta expresión de risa es originaria de países de Asia, que ante el "boom" de los dramas y música originarios de países como Corea del Sur, Japón, Tailandia o China, no es sorpresa que comience a usarse en otras partes del mundo.

¡No dejarás de usarlo! (Foto: Copilot)

¿Qué significa el número 233?

Este código numérico de "233333" en resumen, es una expresión de "jaja", es decir, de risa a la hora de escribir mensajes que se ha popularizado en redes sociales como Instagram y WhatsApp, cuyo origen es de China. Pues en el país asiático existía el emoji número 233 que era precisamente para externar una carita de risa y demostrar que algo nos pareció divertido, algo así como cuando en español usamos dijo emoji o caritas con signos como: :').

Con el tiempo, se dejó de usar el emoji para que únicamente se quedara el "233" como una expresión de risa; cabe destacar que el código numérico puede verse con una mayor cantidad de números 3, como es el caso de "233333", y que sería algo así como "jajajajaja". De tal forma que éste último es el que determina cuántos "ja" habrá.

¿Qué significa ver 2333?

La combinación de números 2 y 3 es una expresión de "jaja" que se usa más en China, pero que también ha llegado a otros países como México; sin embargo, esta no es la única forma en la que se puede expresar vía mensaje que algo nos causó gracia o nos resultó muy divertido. Es por ello que aquí te compartimos otros códigos numéricos que se usan en otros países:

2333 significa "jajaja" en China .

significa "jajaja" en . 55555 es igual a "jajajajaja" en Tailandia .

es igual a "jajajajaja" en . Ha3 representa un "jaja" en Malasia.

Mientras que en otros países asiáticos la repetición de una sola letra puede representar esta expresión de risa, como es el caso de "wkwk", "wakaka" y "xixi" en Indonesia; "kkkkk" y "hhhh" en Corea del Sur o "hihihi", "hehe" y "hihi" en Vietnam. ¿Conocías o has usado algunas de estas expresiones?