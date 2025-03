¿Por qué algunas personas no le entienden a las redes sociales? esto dice la psicología

¿Conoces a alguien que tenga dificultades para usar las redes sociales? No entender a estas plataformas no es solo una cuestión de edad, implican muchos otros factores. La psicología no tiene una respuesta exacta de por qué a algunos se les dificulta más que a otras pero tiene unas interpretaciones que te pueden interesar si eres de lo que no le sabe muy bien al Facebook o al Instagram o TikTok.

Si te identificas con las personas que las redes sociales nada más no se les dan. No te preocupes, te aseguramos que con algo de paciencia y práctica aprenderás a usarlas y disfrutar de sus beneficios para puedas comunicarte mucho más fácil sin que tengas que estar pidiendo ayuda para cambiar la foto de tu perfil, encontrar contactos o borrar a aquellos que no conoces.

En términos generales, la psicología explica que las personas que no entienden o no se adaptan bien a las redes sociales pueden experimentar esta dificultad por varias razones, que van desde diferencias generacionales hasta factores cognitivos y emocionales.

Pero no saber usar las redes sociales no solo cuestión de edad, sino de experiencia, intereses, forma de procesar información y nivel de comodidad con la tecnología. Aquí te compartiremos unos consejos para que comprendas mejor el uso de las redes sociales para que aprendas a usarlas.

¿Por qué algunas personas no le entienden a la redes sociales?

En algunas ocasiones no solo es que no le entiendan a las redes sociales, la psicología refiere que detrás de este comportamiento hay otros puntos clave que habría que analizar como las diferencias generaciones, es decir aquellas personas que no tuvieron exposición temprana a estas plataformas, lo que dificulta su aprendizaje y prefieren formas de comunicación más tradicionales.

Otras personas simplemente no encuentran interés o no tienen la necesidad de usarlas, por lo que si no ven un propósito claro para su vida cotidiana, pueden evitar aprender sobre ellas ya que no tienen motivación para utilizarlas. En tanto, hay quienes no tienen facilidad para aprender nuevas tecnologías, además de que la falta de práctica con dispositivos digitales puede hacer que las redes sociales parezcan complicadas o confusas.

¿Cuáles son las ventajas de una persona que no tiene redes sociales?

Prescindir de las redes sociales puede tener efectos positivos en la salud mental y el bienestar general, según diversos estudios. Reducir o eliminar por completo el uso de redes sociales se ha asociado con una disminución en los niveles de ansiedad, depresión y estrés. Un estudio publicado en Technology, Mind, and Behavior indica que limitar el uso diario de las redes sociales puede mejorar significativamente la salud mental de los adultos jóvenes.

