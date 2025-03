No solo tu mamá olvida sus contraseñas del correo electrónico, a todos nos ha pasado alguna vez que por más que hacemos memoria no logramos recordar cuál fue la clave que pusimos para abrir nuestro Gmail, Hotmail o cualquier plataforma que almacena nuestros correos. Debes saber que olvidar frecuentemente la contraseña del correo electrónico es un fenómeno común en la era digital y puede estar relacionado con varios factores psicológicos y cognitivos.

Olvidar contraseñas es un fenómeno común que puede explicarse desde diversas perspectivas psicológicas, pero no te preocupes, no hay de qué asustarse, al contrario, te servirá para conocer por qué es que a veces no logramos retener en nuestra memoria una clave que en algún momento creíamos que era fácil retener.

Sabemos que a veces puede ser abrumante crear contraseñas para el mundo digital, pero una de las más importantes y que no debemos olvidar es la de nuestro correo, porque ahí es donde almacenamos archivos importes o la utilizamos como herramienta laboral. Comprender los aspectos psicológicos que nos llevan a olvidarlas puede ayudar a desarrollar mejores hábitos en la gestión de contraseñas y reducir la frustración asociada cuando se nos olvidan.

Y recuerda, antes de crear una contraseña presta la suficiente atención, a veces es probable que debido a los caracteres solicitados, la complejidad nos lleve directo a olvidarla. Te sugerimos que la próxima vez que debas crear una clave, la anotes en una libreta a la que solo tu tengas acceso, para que en caso de que ya no la recuerdes, sepas dónde buscarla.

Comprender los aspectos psicológicos que nos llevan a olvidarlas puede ayudar a desarrollar mejores hábitos en la gestión de contraseñas | Foto: Freepik

¿Qué dice la psicología de las personas que siempre olvidan la contraseña de su correo?

De acuerdo con estudios basados en la psicología, a veces almacenamos información en nuestra memoria, pero no podemos acceder a ella debido a la falta de señales adecuadas. Por ejemplo, si no asociamos una contraseña con pistas significativas, su recuperación se dificulta. Además, cuando colocamos nuevas contraseñas en otros sitios, estas pueden interferir con las anteriores, causando confusión a este fenómeno se conoce como interferencia retroactiva y proactiva.

Otro factor que conduce a olvidar nuestras contraseñas es cuando no prestamos la suficiente atención. A su vez, el estrés y la carga cognitiva pueden afectar negativamente nuestra capacidad para recordar información. Un estudio encontró una interacción significativa entre el estrés y la demanda mental en la elección de contraseñas?

Cuando colocamos nuevas contraseñas en otros sitios, estas pueden interferir con las anteriores, causando confusión | Foto: Freepik

¿Por qué olvidamos?

El olvido es un proceso natural y esencial en el funcionamiento de la memoria humana. Los científicos han identificado diversas causas y mecanismos que explican por qué olvidamos. Al respecto, Hermann Ebbinghaus, pionero en el estudio de la memoria, describió la "curva del olvido", indicando que la información se pierde rápidamente después del aprendizaje si no se refuerza. Este fenómeno sugiere que, sin repaso o uso continuo, los recuerdos tienden a desvanecerse.

¿Qué contraseñas son las más seguras para no olvidar?