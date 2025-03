Shakira rompe en llanto tras cantar “Antología” en CDMX y fans la ovacionan con aplausos por más de un minuto | VIDEO

Durante la tercera de siete presentaciones de Shakira en el Foro GNP se vivió un momento muy emotivo luego de que la cantante rompiera en llanto después de interpretar "Antología", una de las canciones más famosas de su carrera. La inesperada reacción de la intérprete fue sostenida por sus fans, quienes por más de un minuto la ovacionaron y aplaudieron.

Más de 60 mil personas abarrotaron anoche el Foro GNP en el tercer concierto de la colombiana, el cual, esta vez sí empezó a tiempo. Los asistentes corearon casi todo su repertorio musical, haciendo un recorrido por sus 30 años de carrera musical. Al inicio del concierto la cantante sorprendió a su público con el tema "La fuerte" y terminó con su clásico tema "Waka waka".

Algo que emocionó al público fue que incluyó en el setlist del concierto algunas de sus canciones más famosas como "Ciega sordomuda", la cual fue interpretada en compañía de un mariachi y otros temas del pasado como "Don´t Bother y "Poem to a horse". Pero la emoción del público vino cuando empezó a cantar "Antología".

El show dura cerca de dos horas con 30 minutos, tiempo en el que Shakira hace sus conocidos movimientos de cadera y realiza diversas coreografías con su grupo de bailarinas. Al final sorprende con la llegada de Fuerza Regida y al final de su show son lanzados "Shaki dólares", unos billetes con la cara de la cantante en alusión a su canción "Sesión 53".

Shakira no pudo seguir cantando debido a la emoción y nostalgia de ese momento | Foto: X @Navarro_Hector

Después de cantar "Antología", Shakira quiso seguir con el concierto pero no pudo, las lágrimas llegaron a su rostro sin poder contenerlas, varias veces intentó hablar pero la emoción y la nostalgia no se lo permitieron. Mientras tanto, los miles de fans no paraban de ovacionarla y aplaudirle.

Por más de un minuto, miles de fans se pusieron de pie y lloraron junto a ella al sentir su incredulidad de ver a un enorme público coreando sus canciones con todas sus fuerzas. Después de unos instantes, Shakira limpio sus lágrimas y con la voz entre cortada agradeció a sus fans.

Shakira no aguantó la emoción y lloró después de interpretar “Antología” por la ovación del público. pic.twitter.com/FgdUfyoYBs — Héctor Navarro (@Navarro_Hector) March 24, 2025

Shakira agradece a México el apoyo a su carrera

La intérprete de "Loba" se tomó unos instantes a mitad del show para agradecer por el récord de siete noches en el estadio GNP, triunfo que ningún otro artista había logrado conseguir. También recordó sus inicios y todas las veces que nuestro país le ha abierto las puertas y la ha apoyado desde sus inicios.