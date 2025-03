"Soporten": el mensaje de Crista Montes, mamá de Gala, tras el estreno de su entrevista con Adrián Marcelo

La segunda temporada de "La Casa de los Famosos México" terminó hace mucho, pero los conflictos que allí se iniciaron siguen igual o más vigentes que antes y así lo demostró Adrián Marcelo tras entrevistar a la señora Crista Montes, mamá de Gala Montes; recordemos que en el reality show el influencer tuvo más de un encontronazo con la actriz y el conflicto llegó a tanto que incluso autoridades de violencia de género pidieron tomar acción en contra de lo que ocurría en las emisiones 24/7.

Desde hace semanas el regiomontano dio a conocer su interés por conversar con Crista Montes y permitirle que ella contara su verdad, pues antes de que Gala ingresara al aislamiento por el reality show, se distanció de su madre, quien además era su mánager, acusándola de supuestamente haberle robado; desde entonces la polémica entre ellas no ha terminado y menos ahora que la mujer aceptó ser entrevistada por el hombre que atacó constantemente a su hija y más al hacerlo por un pago de por medio.

La entrevista ha dejado todo tipo de comentarios positivos y negativos para los tres involucrados, especialmente después que la exmánager reveló que su hija la llegó a golpear; muchos han sido los temas que se tocaron en esta conversación con Adrián Marcelo y la espera del público también era tanto que en cuestión de horas el video que compartió el influencer en YouTube ya supera el millón de reproducciones.

Fue precisamente este récord en reproducciones lo que hizo que la mamá de Gala Montes reapareciera en Instagram con un nuevo mensaje en el que le ha pedido a su hija, a los fans y a los detractores que "soporten" el éxito que alcanzó el haber contado su propia verdad. Por su parte, la exparticipante de LCDLF no se ha posicionado a todo lo que se ha comentado en las últimas horas.

Crista Montes celebra su entrevista con Adrián Marcelo: "Soporten"

A través de su cuenta oficial de Instagram, Crista Montes compartió una captura de pantalla de WhatsApp, aparentemente de su chat con Adrián Marcelo en donde se ve una imagen desde su canal de YouTube mostrando el número de reproducciones que alcanzaron al cabio de siete horas. Allí mismo, se lee el mensaje de: "Ya sobre pasó el millón". Ante esto, la propia mamá de Gala Montes escribió para sus más de 100 mil seguidores:

"Ya sobrepasamos el millón. Soporten".

El mensaje de Crista Montes fue tomado como una indirecta hacia su hija, quien según sus más recientes fotos en Instagram, se encuentra de viaje por Berlín, por lo que la sección de comentarios de su posteo de Instagram se llenó de hate para defender a la actriz; sin embargo, esto no lo es todo. Pues también se inició todo un debate sobre las distintas opiniones que tienen los fans, ya que la exmánager también fue defendida por internautas.

Tras pedirle a todos que "soporten" el éxito que tuvo su entrevista con Adrián Marcelo, pese a las duras críticas que recibió por tratarse de una conversación pagada por el influencer, además de ser el hombre al que la propia Crista criticó durante "La Casa de los Famosos México" por atacar a Gala, en la sección de comentarios se leen opiniones como: ¿Qué opinas? (Foto: IG @sargentomatute)

"Con una mamá así uuuf no Gracias. Suerte en su vida", "OMG estoy viendo la entrevista y me dieron muchas ganas de llorar", "lo sigo viendo y lo veo muy sinceró yo le creo y de ahí saldrán cosas buenas para usted", "Imagínate que normalicen que tus hijos te golpeen … me dueles México" y "Ojalá y le Aproveche el Dinero que le pagaron por su Entrevista. Se Juntaron el Hambre y la Necesidad de Limpiar Imagen Gala tiene más motivos para estar lejos de usted", se lee en redes.

Cabe destacar que este no fue el único posteo que la mamá de Gala Montes dedicó a su entrevista con Adrián Marcelo, ya que también compartió una foto de su sala con la televisión mostrando el estreno de la entrevista; mientras que en sus historias de Instagrma tambiénm compartió un video revelando que faltaba poco para el estreno. Asimismo, reposteó mensajes en donde le dio la razón al influencer.

"Esto es muy cierto y Adrián tiene la boca llena de razón. Están de acuerdo?", escribió Crista al compartir un tuit en el que se lee: "AM me cae mal, pero se fregó a la curitas".