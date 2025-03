Walo Silvas, vocalista de Banda MS responde a las críticas de quien dice que está perdiendo la voz

Walo Silvas, el cantante y vocalista de Banda MS en días pasados fue criticado en redes sociales por los internautas, quienes observaron el video de uno de sus conciertos en donde interpreta el tema “Mi mayor anhelo”, pero se ve como el artista batalla para alcanzar una de las notas de la pieza.

Ahora el vocalista de Banda MS, Walo Silvas salió a expresar su opinión públicamente y en un video que realizó a través de su cuenta oficial en Instagram dio a conocer su postura por el momento que se vivió en uno de los conciertos de la agrupación y que se esparció por toda la red.

Lo que Walo Silvas mencionó es que agradece a todos sus amigos, familiares y seguidores que se preocuparon por su estado de salud y por el rumor que corrió a raíz del video que circula en redes sociales en donde no alcanza una nota de la canción, ya que se especuló que estaba perdiendo su voz.

El cantante Walo Silvas comentó que no está perdiendo la voz y aclaró el rumor en donde dicen lo contrario debido a que en un evento no llegó hasta la nota más alta del tema “Mi mayor anhelo”, pero lo que la estrella del regional mexicano dijo es que se siente muy bien y que simplemente es un ser humano que se cansa y que por diversos motivos pueden suceder esas fallas.

“A veces la gente no entiende o se le olvide que somos seres humanos, que nos enfermamos, que nos cansamos, que nos gastamos, que no descansamos, etc, etc, pero bueno me siento muy bien, quiero decirles que estamos bien, simplemente son cosas que pasan”, es lo que mencionó Walo Silvas respecto al video viral sobre su presunta pérdida de voz.