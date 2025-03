Poncho de Nigris se lanza contra Adrián Marcelo por querer entrevistar a su mamá: “Sobre aviso no hay engaño”

La rivalidad entre Poncho de Nigris y Adrián Marcelo continúa y ahora el primero le lanzó una advertencia al titular del programa de “Radar” para que no haga un acercamiento con su mamá, Leticia Guajardo, para que le realice una entrevista como hizo con Crista Montes, quien es mamá de Gala Montes.

Poncho de Nigris, quien con Wendy Guevara conduce el podcast “??Ponchendy”, recurrió a su cuenta de cuenta de Twitter (@_PonchoDeNigris) para enviarle el mensaje a Adrián Marcelo, a quien conoce desde hace años porque ambos son de Monterrey, Nuevo León, y cuya enemistad se enfatizó a raíz de la edición 2024 de “La Casa de los Famosos México” (LCDLF).

El titular del podcast “??Ponchendy”, de 49 años de edad, primero externó qué opina de la decisión de Crista Montes, ya que aceptó concederle una entrevista a Adrián Marcelo, a pesar de que tuvo enfrentamientos con Gala Montes cuando ambos estuvieron en el reality show.

Vía X -nombre actual de Twitter- Poncho de Nigris externó que “lo que hizo la mamá de Gala Montes en dar la entrevista es lo peor que le puede hacer un padre o madre a un hijo” porque “es el dolor más grande en el corazón”. Además, el regiomontano subrayó que la madre de Gala Montes accedió a esto sólo por dinero.

Lo que hizo la mamá de gala montes en dar la entrevista es lo peor que le puede hacer un padre o madre a un hijo. Es el dolor más grande en el corazón, es algo que no tiene vuelta atrás, la señora mugrosa se pesto a eso por mierda y por dinero. Eso no se le hace a un hijo, espero…

Poncho de Nigris también aprovechó este mensaje en Twitter para hacerle una “advertencia” a Adrián Marcelo, de 34 años, quien estaría interesado en hacerle una entrevista a su madre, Leticia Guajardo, a fin de replicar la fórmula que aplicó con Crista Montes.

“Eso no se le hace a un hijo, espero que conmigo no le juegue a esas m*m*d*s, yo no soy Gala ni Arath (de la Torre). Conmigo se te aparece el diablo. Ni se te ocurra jugar con eso, sobre aviso no hay engaño. Y me conoces bien y ahí rebasas la delgada línea”, sentenció el titular del podcast “??Ponchendy”.